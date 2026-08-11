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Dusan VlahovicImago
Jonathan van Haaster

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Dusan Vlahovic chega a acordo pessoal e pega voo para Istambul na quarta-feira

Mercado da bola
Juventus
Besiktas
D. Vlahovic

Tudo indica que Dusan Vlahovic vai dar sequência à carreira na Super Lig turca. Entre outros, Fabrizio Romano informa que o sérvio, livre no mercado, chegou a um acordo pessoal com o Besiktas.

O diretor técnico Eduard Graf, do Besiktas, viajou para Belgrado para convencer Vlahovic e foi bem-sucedido em sua missão. O atacante de 26 anos deu sinal verde para um contrato de três anos no Tüpras Stadion.

Os exames médicos já estão agendados e devem acontecer na quinta-feira. A expectativa é de que Vlahovic chegue a Istambul na tarde de quarta-feira, diante de sem dúvida muitos milhares de torcedores em êxtase.

Segundo a imprensa italiana, o técnico do Besiktas, Vincenzo Italiano, teve papel crucial para convencer Vlahovic. Italiano e Vlahovic já haviam trabalhado juntos com muito sucesso na Fiorentina.

Na temporada 2021/22, Vlahovic marcou nada menos que 29 gols pela La Viola, sendo 24 deles na Serie A. Isso convenceu a Juventus a desembolsar, após aquela temporada, 70 milhões de euros, sem contar bônus.

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Vlahovic nunca conseguiu corresponder totalmente ao seu altíssimo preço em Turim. Embora tenha mostrado sua classe com regularidade, o atacante também foi alvo de muitas críticas ao longo dos anos.

No total, Vlahovic disputou 168 partidas pela Juventus e somou 68 gols e 16 assistências. Em 30 de junho passado, seu contrato em Turim chegou ao fim. Segundo relatos, ele vai receber oito milhões de euros por ano, sem contar bônus.

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