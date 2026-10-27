Duro golpe para Ruben Amorim: astro do Milan Ruben Loftus-Cheek sofre ruptura muscular antes do clássico contra a Inter

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O AC Milan sofreu mais um duro golpe com a lesão de Ruben Loftus-Cheek, que ficará fora por pelo menos duas semanas devido a uma ruptura muscular na coxa. O meio-campista inglês perderá vários jogos importantes, incluindo o aguardado clássico contra a Inter, o que aumenta as dificuldades de Ruben Amorim para escalar a equipe.

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Milan sofre duro golpe com lesão de Loftus-Cheek

Loftus-Cheek ficará afastado por pelo menos duas semanas após exames confirmarem uma ruptura muscular na coxa esquerda, segundo o MilanNews. O inglês sofreu uma lesão em um músculo medial dos isquiotibiais e passará por nova avaliação em duas semanas.

Ele se lesionou durante a vitória por 2 a 0 sobre a Udinese, no domingo, pela Serie A. Após entrar no segundo tempo, Loftus-Cheek precisou deixar o campo no início dos acréscimos. O meio-campista sentiu uma fisgada forte na parte posterior da coxa enquanto corria em velocidade. Os exames posteriores confirmaram os piores temores do Milan quanto à sua disponibilidade nas próximas semanas.

Desfalque no clássico decisivo contra a Inter

A lesão ocorre em um momento especialmente ruim para o Milan, que terá uma sequência importante de jogos. Loftus-Cheek está fora da partida em casa contra o Bologna, pelo campeonato, na quarta-feira. Mais importante ainda, não participará do clássico de sábado contra a rival Inter.

Além disso, sua campanha europeia está temporariamente interrompida. Ele não enfrentará o Ferencvaros, da Hungria, no próximo compromisso pela Liga Europa, enquanto inicia a recuperação.

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Amorim enfrenta crise crescente de desfalques

A ausência de Loftus-Cheek agrava a crise de lesões enfrentada por Amorim. O técnico do Milan agora tem oito jogadores do elenco principal indisponíveis para uma sequência decisiva de partidas.

Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira correm contra o tempo para se recuperar para o clássico, depois de ficarem fora da viagem para enfrentar a Udinese. O possível retorno dos três seria um reforço muito necessário para o elenco desfalcado. Enquanto isso, Amorim seguirá sem vários jogadores importantes por algum tempo. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers estão afastados por problemas de longa duração.

Manter a invencibilidade no campeonato

Apesar do número crescente de jogadores no departamento médico, o Milan mantém uma excelente campanha no cenário nacional nesta temporada. A equipe chegará ao clássico contra a Inter com 18 pontos e ainda invicta na Serie A. Antes do duelo, porém, o Milan tentará ampliar sua série invicta no campeonato ao receber o Bologna na quarta-feira.