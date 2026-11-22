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Désiré Doué sofreu uma lesão grave no sábado, contra o OGC Nice, em vitória por 3 a 2. O Paris Saint-Germain divulgou pelos canais oficiais os resultados dos exames médicos.

O ponta francês começou a partida como titular pelo PSG. Aos 32 minutos, marcou o gol que fez o placar ficar em 1 a 2, após passe de Achraf Hakimi.

Pouco antes do intervalo, Doué se machucou. O atacante cortou Axel Witsel e tentava seguir com a bola quando sofreu uma forte hiperextensão do joelho. O francês gritou de dor, e imediatamente surgiu o temor de uma lesão grave.

O atacante de 21 anos foi retirado de campo em uma maca, e Luis Enrique percebeu a gravidade da situação. "Teremos de esperar pelos exames, mas está claro que se trata de uma lesão grave."

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O PSG confirmou que Doué rompeu o ligamento cruzado anterior e será operado no fim de novembro. Depois, terá pela frente uma longa recuperação.

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É uma perda importante para Doué e para o PSG, depois que Khvicha Kvaratskhelia também sofreu uma grave lesão no joelho em outubro.

Segundo o L'Équipe, o atual campeão da Champions League ficará sem Doué por pelo menos seis meses. Por isso, ainda não se sabe se ele voltará a jogar pelo PSG nesta temporada.

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Ousmane Dembélé voltou a ser relacionado pelo Paris Saint-Germain após um período de ausência. Apesar de seu retorno, as opções de Luis Enrique para o ataque diminuíram consideravelmente.

Além do francês vencedor da Bola de Ouro, o técnico espanhol ainda conta com Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Ferran Torres e o ex-jogador do Ajax Mika Godts, que entrou em campo aos 62 minutos contra o Nice.