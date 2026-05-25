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Dean HUIJSEN-spain-202503(C)Getty Images
Wessel Antes

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Duro golpe para o amsterdão Dean Huijsen: não vai disputar a Copa do Mundo com a Espanha

Espanha
Real Madrid
D. Huijsen
Copa do Mundo

Dean Huijsen não participará da Copa do Mundo no próximo verão, conforme revelou a convocação da Espanha divulgada nesta segunda-feira. O técnico Luis de la Fuente optou por outras opções em vez do zagueiro do Real Madrid.

O Real Madrid não enviará nenhum jogador. Dani Carvajal também não estará presente no prestigioso torneio final no Canadá, México e Estados Unidos.

A Espanha leva três goleiros para a Copa do Mundo: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) e Joan Garcia (FC Barcelona).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) devem ajudar a defender o gol.

No meio-campo, De la Fuente tem muitas opções. Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Gavi (FC Barcelona) e Alex Baena (Atlético de Madrid) estão à disposição.

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Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (FC Barcelona), Victor Muñoz (Osasuna), Nico Williams (Athletic Club) e Yeremy Pino (Crystal Palace) devem garantir os gols.

A Espanha disputará a fase de grupos da Copa do Mundo no Grupo H. Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai são os adversários.

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