O italiano Enzo Maresca iniciou oficialmente a sua missão como treinador do Manchester City, lançando as bases do seu novo projeto, através do qual ambiciona dar continuidade aos êxitos alcançados pelo clube nos últimos anos.

Na sua primeira conferência de imprensa desde que assumiu o cargo, Maresca falou sobre a sua filosofia de jogo, a dificuldade de suceder a Pep Guardiola e o futuro de vários craques da equipa, além da sua visão sobre o mercado de transferências e a preparação para a nova temporada.

A escolha do técnico italiano surgiu depois do seu sucesso ao conduzir o Leicester City à conquista do título da segunda divisão inglesa, o "Championship", na época de 2023-2024, seguindo-se a conquista dos títulos da Liga Conferência Europa e do Mundial de Clubes com o Chelsea, entre 2024 e 2025.

Esta é a terceira experiência de Maresca no Manchester City, depois de já ter treinado a equipa de elite e de ter trabalhado como adjunto de Pep Guardiola na equipa técnica do clube durante a época de 2022-2023.

Regresso a "casa"

Maresca começou a conferência com uma mensagem humana, ao dirigir as suas condolências e o seu apoio à família de Kevin Keegan, antes de falar sobre o que sente ao regressar ao Manchester City. Disse: "Antes de começarmos, gostaria de dirigir uma mensagem e um abraço caloroso à família de Kevin Keegan neste momento. Sinto-me como se tivesse regressado a casa, e o meu sentimento é fantástico desde o primeiro dia. Estou muito feliz por estar aqui."

Maresca explicou que o seu conhecimento prévio do clube foi uma das razões mais importantes para aceitar assumir a missão. Disse: "Conheço bem a instituição e conheço as pessoas dentro do clube há anos. A estabilidade do clube, e o facto de terem passado apenas três treinadores em cerca de vinte anos, reflete a solidez da estrutura administrativa e a sua crença em dar tempo aos projetos. Desde que o Manchester City me contactou, não tive qualquer dúvida em aceitar este desafio."

O técnico italiano falou sobre a situação da equipa durante o período de transferências de verão, sublinhando que a direção continua a trabalhar para reforçar o plantel. Disse: "Acho que há sempre algo a fazer, porque procuramos alcançar determinados objetivos, mas isso depende também das dinâmicas do mercado de transferências. É possível que haja algumas coisas a concretizar, e já estamos a trabalhar nelas."

Suceder a Guardiola: um privilégio e um grande desafio

Maresca reconheceu que suceder a Pep Guardiola é uma das tarefas mais difíceis do futebol, mas vê nisso uma grande honra. Disse: "Antes de mais, é um enorme privilégio ser escolhido por este clube. Disse mais do que uma vez que o Pep é talvez o melhor treinador do mundo dos últimos vinte ou vinte e cinco anos. Ao mesmo tempo, representa um desafio fantástico."

E acrescentou: "Se olharmos para a história dos treinadores que ficaram muitos anos nos seus clubes, como Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, veremos que enfrentaram grandes desafios. O meu objetivo agora é fazer as coisas certas desde o início, pelo clube e pelos adeptos."

Maresca explicou que a estabilidade da direção do Manchester City lhe dá grande confiança no sucesso do projeto. Disse: "A instituição é o fator mais importante. Por este clube passaram apenas três treinadores em cerca de 17 anos, e isso é algo extremamente raro. Isso dá-me confiança na nossa capacidade de dar continuidade ao percurso que começou com Roberto Mancini, depois Manuel Pellegrini e, por fim, Pep Guardiola."

A sua posição sobre Rodri e o comentário ao comunicado do Chelsea

O técnico italiano abordou o futuro de Rodri, cujo nome foi associado a uma saída no último período, sublinhando que não está preocupado com essas especulações. Disse: "Os grandes jogadores estão sempre rodeados de rumores, e isso é normal, sobretudo depois de ele ter conquistado o Mundial e de ter apresentado exibições fantásticas. Qualquer treinador do mundo desejaria contar com Rodri, mas ele vai ser operado na segunda-feira, precisa de descanso e recuperação, e depois voltará a estar connosco."

Maresca recusou entrar em qualquer polémica sobre o comunicado emitido pelo Chelsea após a sua saída. Disse: "Sinto-me com sorte por ter trabalhado no Leicester e no Chelsea; alcançámos êxitos e uma identidade clara nos dois clubes, e estou grato por essas duas experiências. Mas o meu foco está agora totalmente no Manchester City, e não há nada a acrescentar."

O treinador revelou a data em que todos os jogadores se juntarão aos treinos. Disse: "O último grupo de jogadores juntar-se-á três ou quatro dias antes do jogo da Supertaça de Inglaterra, e depois disso a equipa estará toda presente."

E acrescentou: "Até lá, trabalho com um grande número de jogadores jovens, que têm muita energia, e alguns deles apresentam níveis muito destacados. Estou satisfeito com aquilo que vejo."

O destino de Jack Grealish e James Trafford

Maresca falou sobre o futuro de Jack Grealish, sublinhando que ele faz parte da equipa neste momento. Disse: "O Jack está aqui e é um jogador do Manchester City. A minha posição é sempre clara: enquanto o jogador pertence ao clube, é meu dever trabalhar com ele. Tenho uma boa relação com ele, porque tem um coração enorme e uma personalidade fantástica, e vamos ver o que acontece mais tarde."

Comentou também a situação do guarda-redes James Trafford, com quem já tinha trabalhado na equipa de jovens. Disse: "Conheço bem o James, pois foi meu guarda-redes quando treinei a equipa de sub-23. Mas o período de transferências está aberto, tudo é possível, e vamos ver o que acontece, mas atualmente é um dos nossos guarda-redes."

Maresca considera que a constante evolução do futebol obriga os treinadores a encontrar continuamente novas soluções. Disse: "Tudo muda com o tempo, e é preciso adaptar-se a isso. Há uma evolução nos estilos de jogo, como nas bolas paradas e na defesa homem a homem, e é nosso dever, enquanto treinadores, encontrar as soluções adequadas."

Serão as bolas longas a arma do City?

O técnico italiano garantiu que a sua identidade como treinador não será muito diferente do estilo que apresentou nas suas etapas anteriores. Disse: "Tinha uma identidade clara no Leicester e no Chelsea, e talvez essa tenha sido uma das razões que levaram o Manchester City a contratar-me, porque algumas ideias assemelham-se ao que apresentava o treinador anterior."

E acrescentou: "Procuramos sempre pressionar com intensidade ao perder a bola, controlar o jogo e impor o nosso estilo, procurando alcançar a coisa mais importante no futebol, que é vencer os jogos."

O técnico italiano falou sobre a possibilidade de recorrer às bolas longas, sobretudo tendo em conta a presença do guarda-redes Gianluigi Donnarumma e do avançado Erling Haaland. Disse: "Isso pode ser uma das soluções. Por vezes é preciso jogar curto, e outras vezes recorrer às bolas longas, consoante aquilo que o adversário impõe. Ter um guarda-redes como Donnarumma e um avançado como Haaland dá-nos uma grande vantagem, mas isso não será a única solução, pois temos de encontrar soluções variadas que se ajustem aos diferentes jogos."