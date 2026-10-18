Campeã italiana 36 vezes, a Juventus perdeu por 3 a 0 (1 a 0 no primeiro tempo) para a Lazio em casa, na noite de domingo. Nem a entrada de Woltemade, de 24 anos, evitou a segunda derrota da equipe na temporada.

O técnico Luciano Spalletti colocou o jogador emprestado em campo aos 46 minutos. Depois de marcar na Liga Europa, Woltemade voltou a passar em branco na Serie A. O ex-jogador do Stuttgart teve a chance de empatar, mas, após jogada de Randal Kolo Muani, errou por pouco o alvo da Lazio em posição favorável (55').

Quem marcou para o time da capital foram Oliver Provstgaard (37'), Gustav Isaksen (66') e Fisayo Dele-Bashiru (89').

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Qual é a situação de Juventus e Lazio na Serie A?

Com apenas três vitórias em sete jogos, a Juventus ainda busca regularidade. O oitavo lugar no campeonato e a desvantagem de oito pontos para a líder Inter de Milão não correspondem às expectativas do clube de Turim.

Woltemade vive situação semelhante: no campeonato, até agora, só entrou no decorrer das partidas. Emprestado pelo Newcastle United à Velha Senhora no verão, o jogador ainda espera seu primeiro gol na primeira divisão italiana. Na última quinta-feira, havia marcado o gol do empate provisório na vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, da Espanha, participante da Liga Europa.

Já a Lazio, comandada por Gennaro Gattuso, conquistou sua sexta vitória na temporada, ultrapassou a rival da cidade AS Roma e igualou a pontuação da líder Inter de Milão.