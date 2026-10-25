Dupla devolve a vida à Velha Senhora: Juventus sai do túnel dos tropeços

A Juventus pôs fim aos seus tropeços recentes e voltou a embalar nas vitórias no Campeonato Italiano, após conquistar um triunfo importante diante do anfitrião Lecce pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo no estádio Via del Mare, pela oitava rodada do Calcio.

A Velha Senhora entrou no confronto em busca de recuperar o equilíbrio e de se reconciliar com sua torcida, após a pesada derrota para a Lazio no Campeonato Italiano e o empate com o Rennes na Liga Europa, conseguindo superar a má fase e sair com os três pontos.

O americano Weston McKennie abriu o placar para a Juventus aos 30 minutos, dando ao seu time a vantagem no primeiro tempo, antes de Douglas Luiz Soares ampliar a vantagem dos bianconeri ao marcar o segundo gol aos 41 minutos, dando à sua equipe uma vantagem confortável antes do fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, a Juventus manteve sua vantagem, decidindo o confronto a seu favor e somando três pontos preciosos, num passo que dá ao time um importante impulso moral para recuperar sua posição entre os concorrentes na disputa do Campeonato Italiano.

Com essa vitória, a Juventus, comandada pelo seu treinador Luciano Spalletti, elevou sua pontuação para 14 pontos, subindo para a sétima posição na tabela de classificação do Calcio, enquanto o Lecce estacionou nos 9 pontos, na décima segunda posição.

A vitória representa um impulso importante para a Juventus no sentido de recuperar a confiança e corrigir o rumo, diante do empenho do time em se aproximar das primeiras posições e competir com força nas próximas rodadas.



















