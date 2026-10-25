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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Dupla devolve a vida à Velha Senhora: Juventus sai do túnel dos tropeços

Lecce x Juventus
Lecce
Juventus
Campeonato Italiano
Itália

Da queda da Lazio à alegria do Lecce

A Juventus pôs fim aos seus tropeços recentes e voltou a embalar nas vitórias no Campeonato Italiano, após conquistar um triunfo importante diante do anfitrião Lecce pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo no estádio Via del Mare, pela oitava rodada do Calcio.

A Velha Senhora entrou no confronto em busca de recuperar o equilíbrio e de se reconciliar com sua torcida, após a pesada derrota para a Lazio no Campeonato Italiano e o empate com o Rennes na Liga Europa, conseguindo superar a má fase e sair com os três pontos.

O americano Weston McKennie abriu o placar para a Juventus aos 30 minutos, dando ao seu time a vantagem no primeiro tempo, antes de Douglas Luiz Soares ampliar a vantagem dos bianconeri ao marcar o segundo gol aos 41 minutos, dando à sua equipe uma vantagem confortável antes do fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, a Juventus manteve sua vantagem, decidindo o confronto a seu favor e somando três pontos preciosos, num passo que dá ao time um importante impulso moral para recuperar sua posição entre os concorrentes na disputa do Campeonato Italiano.

Com essa vitória, a Juventus, comandada pelo seu treinador Luciano Spalletti, elevou sua pontuação para 14 pontos, subindo para a sétima posição na tabela de classificação do Calcio, enquanto o Lecce estacionou nos 9 pontos, na décima segunda posição.

A vitória representa um impulso importante para a Juventus no sentido de recuperar a confiança e corrigir o rumo, diante do empenho do time em se aproximar das primeiras posições e competir com força nas próximas rodadas.





#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
E
3
RomaRomaROM
8530196+1318
E
V
E
E
V
4
MilanMilanMIL
8530157+818
V
V
E
V
E
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
E
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
E
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
E
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
E
D
V
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116917-84
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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