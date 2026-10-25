Dupla devolve a vida à Velha Senhora: Juventus sai do túnel dos tropeços

A Juventus pôs fim aos seus tropeços recentes e voltou a embalar nas vitórias no Campeonato Italiano, após conquistar um triunfo importante diante do anfitrião Lecce pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo no estádio Via del Mare, pela oitava rodada do Calcio.
A Velha Senhora entrou no confronto em busca de recuperar o equilíbrio e de se reconciliar com sua torcida, após a pesada derrota para a Lazio no Campeonato Italiano e o empate com o Rennes na Liga Europa, conseguindo superar a má fase e sair com os três pontos.
O americano Weston McKennie abriu o placar para a Juventus aos 30 minutos, dando ao seu time a vantagem no primeiro tempo, antes de Douglas Luiz Soares ampliar a vantagem dos bianconeri ao marcar o segundo gol aos 41 minutos, dando à sua equipe uma vantagem confortável antes do fim do primeiro tempo.
No segundo tempo, a Juventus manteve sua vantagem, decidindo o confronto a seu favor e somando três pontos preciosos, num passo que dá ao time um importante impulso moral para recuperar sua posição entre os concorrentes na disputa do Campeonato Italiano.
Com essa vitória, a Juventus, comandada pelo seu treinador Luciano Spalletti, elevou sua pontuação para 14 pontos, subindo para a sétima posição na tabela de classificação do Calcio, enquanto o Lecce estacionou nos 9 pontos, na décima segunda posição.
A vitória representa um impulso importante para a Juventus no sentido de recuperar a confiança e corrigir o rumo, diante do empenho do time em se aproximar das primeiras posições e competir com força nas próximas rodadas.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|2
|8
|7
|1
|0
|16
|5
|+11
|22
V
V
V
V
E
|3
|8
|5
|3
|0
|19
|6
|+13
|18
E
V
E
E
V
|4
|8
|5
|3
|0
|15
|7
|+8
|18
V
V
E
V
E
|5
|8
|5
|2
|1
|14
|7
|+7
|17
V
V
E
D
V
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|+2
|13
V
V
V
E
D
|9
|8
|4
|1
|3
|6
|9
|-3
|13
D
D
E
V
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|8
|2
|2
|4
|12
|16
|-4
|8
D
D
E
D
V
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|17
|-8
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D