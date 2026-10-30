O Al-Hilal se prepara para recuperar algumas de suas peças importantes antes do aguardado confronto diante do Al-Fateh, marcado para sábado, pela 12ª rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma tentativa de superar os efeitos da recente derrota no cenário asiático e voltar ao caminho das vitórias.

O Al-Hilal havia sofrido uma derrota surpreendente para o Al-Shamal do Catar pelo placar de 3 a 1, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, mas agora está perto de recuperar os serviços de alguns de seus elementos titulares, enquanto a situação de um de seus principais astros ainda permanece atrelada à decisão da comissão técnica.

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Nesse contexto, os testes físicos aos quais foi submetido o sérvio Sergej Savić, meio-campista do Al-Hilal, demonstraram sua total condição de participar das próximas partidas, segundo revelaram fontes exclusivas ao jornal "Arriyadiyah", afirmando que Simone Inzaghi planeja contar com ele diante do Al-Fateh. Savić havia desfalcado o confronto com o Al-Shamal por conta de um desgaste muscular.

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O Al-Hilal também recupera os serviços do holandês Crysencio Summerville, que desfalcou a última partida no cenário asiático por suspensão, tornando-se disponível para Inzaghi no confronto diante do Al-Fateh, o que confere ao treinador opções adicionais no setor ofensivo antes do aguardado duelo.

Por outro lado, Inzaghi avalia a dupla Salem Al-Dawsari e Sultan Al-Mandash, durante a sessão de treinos marcada para sexta-feira, para escolher o substituto ideal do brasileiro Gabriel Martinelli, que sofre de uma lesão no músculo posterior da coxa, e os últimos treinos definirão a identidade do jogador que terá a oportunidade de participar.

Entre o retorno de Savić e Summerville e a aguardada escolha entre Al-Dawsari e Al-Mandash, o Al-Hilal segue organizando suas peças antes do confronto com o Al-Fateh, em meio à expectativa pela decisão de Inzaghi sobre a escalação titular, enquanto a equipe espera recuperar rapidamente seu equilíbrio após o recente tropeço continental.