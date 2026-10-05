Dupla da seleção da Arábia Saudita: não tememos os Emirados Árabes Unidos e nosso objetivo é o título

Todos os olhos estão voltados para o aguardado confronto entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, na noite de amanhã, terça-feira, na final da Copa do Golfo, em meio a um clima de entusiasmo nas fileiras da Arábia Saudita e a um grande desejo de completar a trajetória e conquistar o título diante da torcida saudita.

Al Buraikan ergue a bandeira do desafio

Firas Al Buraikan, atacante da seleção saudita, falou sobre a preparação dos jogadores para a partida final, destacando que chegar a essa etapa representa motivo de orgulho para todos os integrantes da equipe, e afirmou em entrevista à imprensa: "Temos orgulho de disputar a final e queremos conquistar o campeonato".

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Al Buraikan ressaltou o tamanho do esforço físico que os jogadores da seleção fizeram durante o campeonato, especialmente após disputar uma partida que se estendeu por 120 minutos, mas enfatizou que isso não impedirá os jogadores de se prepararem da forma necessária para o confronto decisivo, acrescentando: "Jogamos 120 minutos desgastantes, mas estaremos prontos e aguardamos o apoio da nossa torcida".

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Abu Al Shamat: queremos uma conquista para contar aos nossos filhos

Por sua vez, Saleh Abu Al Shamat, jogador da seleção saudita, afirmou que a conquista da Copa do Golfo seria um feito excepcional para os jogadores, destacando que representar a pátria e conquistar títulos com ela continua sendo um dos momentos mais importantes que qualquer jogador pode viver.

Abu Al Shamat disse em suas declarações à imprensa: "Não há nada melhor do que conquistar um feito pela pátria, algo do qual nos orgulhamos e que contaremos aos nossos filhos no futuro", em uma mensagem que reflete o tamanho da motivação que os jogadores da seleção têm antes de disputar a partida final.

A seleção saudita encerra sua preparação para o aguardado confronto diante dos Emirados Árabes Unidos, em meio a grande concentração da comissão técnica e dos jogadores nos últimos detalhes, após uma jornada marcada por muito esforço, enquanto a Arábia Saudita espera que a partida final seja a última etapa em seu caminho rumo ao levantamento da Copa do Golfo.

A seleção saudita busca a conquista do título do Golfo diante dos Emirados Árabes Unidos, em uma partida que deve contar com grande presença da torcida, enquanto os jogadores da Arábia Saudita colocam os olhos na conquista do feito e em alegrar a torcida, transformando a trajetória do campeonato em uma lembrança eterna em sua carreira internacional.