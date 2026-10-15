Dugarry: o Paris Saint-Germain é muito mais forte do que qualquer outro time

Christophe Dugarry, ex-astro da seleção francesa, manifestou sua admiração pela atuação do Paris Saint-Germain, em especial pelo primeiro tempo diante do Manchester City, que ele descreveu como "impressionante" e "fantástico".

O Paris Saint-Germain superou seu primeiro teste de verdade nesta temporada no cenário europeu, ao vencer por 4 a 2 fora de casa o Manchester City, na noite de quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

No programa "After Foot", da rádio "RMC", Dugarry elogiou a atuação dos jogadores do Paris Saint-Germain: "O primeiro tempo foi impressionante, parecia uma fantasia, com uma qualidade técnica excepcional, como de costume. O Paris Saint-Germain envia a mensagem de que, mesmo tendo apresentado um desempenho médio desde o início da temporada, é capaz de vencer qualquer equipe quando chega a hora decisiva".

Apesar de Christophe Dugarry ter considerado o Manchester City "desconexo" nesta partida, ele manifestou sua admiração pela força do Paris Saint-Germain.

E prosseguiu em suas declarações: "Sentimos que eles são capazes de mudar o rumo da partida no momento em que pressionam com força e se esforçam mais. Sofreram um pouco no segundo tempo, mas isso se deve, na minha opinião, ao fato de terem relaxado um pouco e não terem se esforçado na mesma medida. Eles são muito mais fortes do que qualquer outra equipe, e essa é uma mensagem forte que enviam a todos".

Depois da vitória esmagadora por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na partida de estreia na Liga dos Campeões da temporada 2026-2027, o Paris Saint-Germain conquistou seu segundo triunfo consecutivo e manteve a liderança da classificação da fase de grupos.

O Paris Saint-Germain divide a liderança com o Barcelona, adversário que a equipe parisiense enfrentará na próxima terça-feira, no Parque dos Príncipes, na aguardada terceira partida desta temporada, e essa será mais uma oportunidade de testar a força do time de Paris.



