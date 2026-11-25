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A Confederação Africana de Futebol (CAF) acirrou a disputa pelo prêmio de melhor jogador da África de 2026 ao divulgar a lista final com cinco jogadores, em uma corrida dominada por marroquinos e senegaleses, enquanto ainda repercute o eletrizante confronto entre as duas seleções na final da Copa Africana de Nações 2025.

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A lista tem três jogadores da seleção de Marrocos e dois da seleção de Senegal. A entidade africana escolheu Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari, ao lado de Sadio Mané e Pape Gueye, para disputar o prêmio individual mais importante do continente.

O anúncio oficial foi feito no site da Confederação Africana de Futebol nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, depois que a lista inicial, com dez candidatos, foi reduzida a apenas cinco nomes, com base no desempenho e nas contribuições de cada um por seus clubes e seleções durante o período avaliado.

O vencedor será revelado na cerimônia do CAF Awards 2026, que acontece em Lagos, na Nigéria, na quarta-feira, 2 de dezembro, no Teatro Nacional do Centro Wole Soyinka de Cultura e Artes, a partir das 19h no horário local (18h no horário de Greenwich).

Hakimi defende o trono, e Mané busca o terceiro título

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Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, lidera a lista de candidatos como atual detentor do prêmio de melhor jogador da África. O lateral busca manter o troféu pelo segundo ano consecutivo, apoiado em mais uma temporada de destaque pelo clube e pela seleção marroquina.

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Segundo a CAF, o lateral marroquino teve papel decisivo para que o Paris Saint-Germain defendesse o título da Champions League e conservasse o do Campeonato Francês em 2026. Além disso, comandou a seleção de seu país em um ano excepcional, com a chegada à final da Copa Africana de Nações 2025 e, depois, às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Do outro lado, Sadio Mané entra na disputa com a ambição de alcançar mais um feito na carreira. Vencedor do prêmio em 2019 e 2022, ele tem a chance de acrescentar uma terceira conquista ao seu currículo individual.

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A CAF incluiu o capitão de Senegal na lista final depois de ele ter sido eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações 2025, competição em que ajudou a levar a seleção ao seu segundo título continental. A entidade destacou sua liderança, sua experiência e sua influência no sucesso dos Leões de Teranga, além de suas atuações pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e pela seleção.

Brahim Díaz e Saibari

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Brahim Díaz, do Real Madrid, garantiu seu lugar entre os cinco finalistas depois de atuações marcantes pela seleção marroquina na Copa Africana de Nações 2025. Ele foi um dos principais nomes ofensivos na campanha de Marrocos até a final.

Díaz ficou com a Chuteira de Ouro como artilheiro da competição, com cinco gols, e balançou a rede em cinco partidas consecutivas, tornando-se uma das grandes estrelas da edição sediada por Marrocos.

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As contribuições do jogador do Real Madrid não pararam no torneio continental. Ele seguiu decisivo no ataque durante a Copa do Mundo de 2026, e sua criatividade e sua movimentação ofensiva ajudaram a seleção marroquina a chegar às quartas de final.

A lista também conta com Ismael Saibari, do Bayern de Munique, que fez um ano de destaque pelo clube e pela seleção. Ele foi uma das peças importantes na campanha de Marrocos na Copa Africana de Nações e marcou um gol contra Camarões nas quartas de final.

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A CAF considerou que Saibari também foi influente na campanha da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, graças às suas contribuições ofensivas, além de sua evolução no nível de clubes, o que reforça sua posição entre os principais talentos ofensivos do continente.

Pape Gueye: herói da final disputa o grande prêmio

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O senegalês Pape Gueye se destaca como um dos candidatos mais ligados ao principal acontecimento do futebol africano no ano, depois de ter papel decisivo no título de seu país na Copa Africana de Nações 2025, conquistado diante da seleção marroquina.

O meio-campista do Villarreal marcou o gol da vitória de Senegal na final contra Marrocos, disputada na capital, Rabat. O tempo regulamentar terminou sem gols, até que Gueye balançou a rede aos 93 minutos de jogo e garantiu o triunfo dos Leões de Teranga por 1 a 0.

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O gol não foi o único motivo da indicação do jogador senegalês. Ele teve atuações fortes ao longo de toda a competição e se firmou como um dos melhores meio-campistas, o que lhe rendeu um lugar na seleção do torneio anunciada pela Confederação Africana de Futebol.

A indicação chega em um momento especial, já que o nome do jogador voltou aos holofotes após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que anulou a decisão da Comissão de Apelação da CAF e voltou a reconhecer a vitória de Senegal na final e o seu título.

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Assim, Gueye entra na disputa pelo prêmio de melhor jogador da África respaldado pelo gol que deu ao seu país o título continental, além de sua influência no Villarreal, da Espanha, o que o coloca entre os principais candidatos.

A lista final evidencia a forte presença de Marrocos e Senegal na corrida pelo prêmio deste ano: as duas seleções ocuparam as cinco vagas, com três jogadores marroquinos e dois senegaleses.

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Essa representação reflete o grande peso das duas seleções nas competições do ano, sobretudo depois da chegada de Marrocos à final da Copa Africana de Nações e do título de Senegal, seguidos pela participação de ambas na Copa do Mundo de 2026, em que a seleção marroquina alcançou as quartas de final.

A cerimônia do CAF Awards em Lagos deve revelar o vencedor entre os cinco nomes, em uma festa que volta à capital comercial da Nigéria pela primeira vez desde a edição de 2014. A expectativa é saber se Hakimi conseguirá manter o trono, se Mané voltará ao topo do pódio ou se o prêmio consagrará um novo nome entre os outros três candidatos.