Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduzido por

Duelo contra o Atlético de Madrid: árbitro escalado não é bom presságio para o Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique

O árbitro francês de elite Francois Letexier apita, na noite de terça-feira, o jogo do Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Liga dos Campeões.

A designação não é um bom presságio: o jurista e oficial de justiça de 37 anos apitou três jogos oficiais do maior campeão alemão até agora, e todos terminaram em derrota para o time de Munique.

Mais recentemente, Letexier, que apitou, entre outros jogos, a final da Eurocopa de 2024 entre Espanha e Inglaterra (2 a 1), foi o árbitro da partida do time de Munique contra o Benfica de Lisboa (0 a 1) no Mundial de Clubes de 2025.

Antes disso, sob sua arbitragem, o time de Munique havia perdido para a Lazio, em Roma, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2023/204 (0 a 1), e para o Feyenoord, em Roterdã, na fase de grupos da competição em 2024/2025 (0 a 3).

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google