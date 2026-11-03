A designação não é um bom presságio: o jurista e oficial de justiça de 37 anos apitou três jogos oficiais do maior campeão alemão até agora, e todos terminaram em derrota para o time de Munique.

Mais recentemente, Letexier, que apitou, entre outros jogos, a final da Eurocopa de 2024 entre Espanha e Inglaterra (2 a 1), foi o árbitro da partida do time de Munique contra o Benfica de Lisboa (0 a 1) no Mundial de Clubes de 2025.

Antes disso, sob sua arbitragem, o time de Munique havia perdido para a Lazio, em Roma, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2023/204 (0 a 1), e para o Feyenoord, em Roterdã, na fase de grupos da competição em 2024/2025 (0 a 3).