O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe logo no início, no duelo contra o Barcelona, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Antes do início da partida desta noite, o PSG ocupava a primeira posição com 6 pontos, à frente do vice-líder Barcelona pelo saldo de gols.





Aos 20 minutos, Ousmane Dembélé iniciou um perigoso ataque do Paris Saint-Germain, mas sentiu dores musculares que o fizeram parar de correr e sinalizar para a comissão técnica.



Dembélé deixou o campo sofrendo com dores na parte posterior da coxa, levando o técnico Luis Enrique a colocar seu companheiro Ferran Torres em uma substituição forçada.

Aos 27 minutos, Dani Olmo, jogador do Barcelona, caiu após um choque com Vitinha e, depois de receber atendimento no gramado, a comissão técnica do Barça, comandada por Hansi Flick, decidiu substituí-lo.

Flick colocou Fermín López no lugar de Olmo, também em uma substituição forçada.