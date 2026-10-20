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Duas substituições forçadas: a maldição das lesões atinge cedo as estrelas de PSG e Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
O. Dembele
F. Torres
D. Olmo
F. Lopez
França
Espanha

Cúpula de fogo

O Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe logo no início, no duelo contra o Barcelona, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Antes do início da partida desta noite, o PSG ocupava a primeira posição com 6 pontos, à frente do vice-líder Barcelona pelo saldo de gols.


Aos 20 minutos, Ousmane Dembélé iniciou um perigoso ataque do Paris Saint-Germain, mas sentiu dores musculares que o fizeram parar de correr e sinalizar para a comissão técnica.


Dembélé deixou o campo sofrendo com dores na parte posterior da coxa, levando o técnico Luis Enrique a colocar seu companheiro Ferran Torres em uma substituição forçada.

  Aos 27 minutos, Dani Olmo, jogador do Barcelona, caiu após um choque com Vitinha e, depois de receber atendimento no gramado, a comissão técnica do Barça, comandada por Hansi Flick, decidiu substituí-lo.

Flick colocou Fermín López no lugar de Olmo, também em uma substituição forçada.

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