As atenções se voltam para o futuro do clube saudita Al-Ittihad, em meio a movimentações aceleradas para a privatização da equipe e a abertura de portas a novos investidores, cercadas de notícias sobre a entrada de dois blocos na disputa pela aquisição do clube, em um passo que pode representar uma virada importante na trajetória de um dos clubes mais tradicionais e populares da Arábia Saudita.

Segundo revelou o jornalista saudita Abdullah Falatah, o processo de venda do Al-Ittihad superou a fase de proposta teórica e chegou a etapas práticas avançadas, depois que dois blocos apresentaram ofertas à entidade responsável pelo processo de aquisição, em um momento em que o nome do comprador final ainda não foi anunciado oficialmente.

Falatah esclareceu, durante sua participação no programa "Al-Mansa", pela rede de canais "Thmanyah", que os procedimentos relacionados à venda do clube caminham na direção correta, manifestando sua esperança de concluir o processo antes do fim da atual temporada.

O jornalista saudita afirmou: "Espero e desejo que o assunto seja concluído com o fim da temporada, pois os procedimentos avançam, e alguns compromissos já entraram na fase atual".









Esses desdobramentos indicam que o processo de privatização do Al-Ittihad se aproxima de etapas decisivas, com a continuidade das movimentações ligadas ao processo de venda, apesar de ainda não ter sido anunciada a identidade do investidor vencedor nem a assinatura de um acordo definitivo para a transferência de propriedade.

Essas medidas se inserem em um projeto mais amplo de privatização dos clubes esportivos sauditas, dentro das metas da Visão do Reino 2030, que busca ampliar a participação do setor privado no investimento esportivo, fortalecer a governança e alcançar a sustentabilidade financeira dos clubes.

De acordo com as informações que circulam sobre o negócio, o Fundo de Investimentos Públicos pretende vender 70% das ações do Al-Ittihad, mantendo uma participação de 30%, o que permite a entrada de um novo investidor que assumirá a maior fatia da propriedade, enquanto o fundo continua como sócio no clube.









Esse processo caminha para dar ao Al-Ittihad a oportunidade de se beneficiar dos investimentos do setor privado, o que pode contribuir para o desenvolvimento de seus recursos financeiros e o fortalecimento de sua capacidade de competir, além de preservar sua posição histórica e sua grande base de torcedores.

Apesar das conversas sobre o avanço dos procedimentos e a entrada de mais de uma parte na disputa, os detalhes das ofertas apresentadas e seu valor financeiro não foram anunciados oficialmente, assim como não foi revelada a identidade da entidade que vencerá o direito de adquirir a maior fatia das ações do clube.

A entrada de dois blocos na disputa representa um indício do interesse em investir no clube, segundo o que relatou Falatah, mas a definição do negócio permanecerá vinculada à conclusão dos procedimentos necessários e ao acordo sobre os termos finais entre as partes envolvidas.

O fim da atual temporada permanece como o prazo em que Falatah espera ver a conclusão do processo, à espera do que resultará das movimentações em curso ao longo do próximo período.







