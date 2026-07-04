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Duas possibilidades... Quando o Egito e o Marrocos se enfrentarão na Copa do Mundo de 2026?

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
Canadá x Marrocos
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Marrocos
Argentina
Egito
EUA
Canadá
Marrocos

As duas seleções árabes seguem caminhos diferentes

A presença árabe e africana nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 limitou-se ao duo Egito e Marrocos. Quando será que os dois países vizinhos poderão se enfrentar na competição?

A seleção marroquina se classificou para as oitavas de final após terminar a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 3, antes de derrotar a seleção holandesa nas oitavas de final nos pênaltis.

A trajetória da seleção egípcia foi bastante semelhante: avançou para a segunda fase como vice-campeã do Grupo 7 e, em seguida, superou a seleção australiana nas oitavas de final, também nos pênaltis.

Está previsto que a seleção dos Leões do Atlas enfrente o Canadá neste sábado à noite nas oitavas de final, enquanto os Faraós jogam contra a Argentina na próxima terça-feira.

Dois caminhos diferentes

As seleções do Egito e do Marrocos estão em caminhos diferentes, o que significa que o confronto árabe só ocorrerá se ambas as equipes se classificarem para a final, marcada para a noite do dia 19 de julho, ou caso ambas percam nas semifinais e se enfrentem na disputa pelo terceiro lugar, marcada para a manhã do mesmo dia.

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O caminho do Marrocos

A seleção marroquina está no primeiro caminho, que inclui as seleções da França, Espanha e Portugal.

Nesta chave, o Marrocos enfrenta o Canadá e a França enfrenta o Paraguai; os vencedores dessas duas partidas se enfrentam nas quartas de final.

Por outro lado, a Espanha enfrenta a Portugal, e os Estados Unidos enfrentam a Bélgica; os vencedores se enfrentam nas quartas de final.

Nas semifinais, os dois classificados das partidas das quartas de final se enfrentam.

Chave do Egito

Já no segundo caminho, que inclui a seleção do Egito, estão seleções como Argentina, Brasil e Inglaterra.

O Brasil enfrenta a Noruega, e o México enfrenta a Inglaterra; os vencedores se enfrentam nas quartas de final.

O Egito enfrenta a Argentina, e a Colômbia enfrenta a Suíça; os vencedores se enfrentam nas quartas de final.

Nas semifinais, os dois classificados das partidas das quartas de final se enfrentarão.

Confira os horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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