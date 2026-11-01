Duas noites de farra e bebidas: Jack Grealish cai em novo escândalo com o Everton

O inglês Jack Grealish, jogador do Everton, entrou em uma nova crise disciplinar, depois que reportagens da imprensa britânica revelaram que ele passou duas noites consecutivas acordado e bebendo em grande quantidade, antes de ser cortado da lista do time para o duelo contra o Newcastle United na Carabao Cup, que terminou com vitória do Everton por 3 a 1, por ter infringido as regras internas do clube.

O jornal britânico "The Sun" informou que Grealish, de 31 anos, começou suas noitadas no dia 19 de outubro, após comparecer à cerimônia de entrega dos prêmios "Pride of Britain" no hotel Grosvenor House, na capital Londres, antes de se dirigir ao bar de caraoquê "Bam Karaoke Box", na região de Victoria, onde passou longas horas na companhia de amigos até as primeiras horas da manhã.

O jornal citou uma fonte a par do assunto, segundo a qual o jogador estava em alto astral após a cerimônia de premiação, e saiu com um grupo de amigos para beber e cantar, indicando que o grupo deixou o local tarde da noite, enquanto Grealish parecia estar aproveitando a noite.

As noitadas continuaram na noite seguinte, já que o jogador do Everton foi visto no pub "The Macki Bar" na cidade de Wilmslow, no noroeste da Inglaterra, acompanhado dos companheiros Jordan Pickford e Tyler Dibling, além de seu ex-companheiro no Manchester City Kyle Walker.

Próximas partidas NEW Premier League 15:00 EVE Assistir

De acordo com a reportagem, o grupo assistiu à partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa em uma sala privativa do pub, em meio ao consumo de grandes quantidades de bebidas, segundo o relato de um dos presentes, que indicou que Grealish participou daquele clima, antes de se dirigir mais tarde a um salão de boliche em Altrincham.

Ausência nos treinos por trás do corte de Grealish

Apesar da polêmica levantada em torno das noitadas do jogador, as reportagens não ligaram oficialmente essas noitadas à decisão de cortá-lo do confronto contra o Newcastle, já que indicaram que o motivo direto foi sua ausência em uma das sessões de treino sem ter obtido autorização prévia.

Grealish havia faltado ao duelo contra o Arsenal pela Premier League no fim de semana anterior, em meio à expectativa de seu retorno após a recuperação da doença, mas ele não apareceu na lista do Everton para a partida contra o Newcastle, depois que o clube decidiu adotar uma medida disciplinar contra ele.

O Everton confirmou, em comunicado oficial, que o jogador estava indisponível para participar devido à violação das regras de disciplina dentro do clube, enquanto o técnico David Moyes, de 63 anos, apoiou a decisão, dizendo: "Não vou entrar em detalhes. O clube tomou a decisão e eu a apoio, e não quero dizer mais nada a respeito disso".