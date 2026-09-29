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Duas derrotas retumbantes de Nigéria e Gana para Guiné-Bissau e Gâmbia

Guiné-Bissau x Nigéria
Guiné-Bissau
Nigéria
Africa Cup of Nations Qualification
Gana x Gâmbia
Gana
Gâmbia
Guiné-Bissau
Nigéria
Gana
Gâmbia

nas eliminatórias da Copa Africana de Nações

A seleção da Nigéria sofreu uma dura derrota diante da anfitriã Guiné-Bissau, por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Franculino (aos 15 minutos), Mama Baldé (aos 66) e Álvaro Djaló (aos 90+5).

Com o resultado, a Guiné-Bissau elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Nigéria estacionou nos 3 pontos, na vice-liderança, enquanto Tanzânia e Madagascar aparecem na terceira e quarta colocações, com um ponto cada.

Em outra partida, a seleção de Gana sofreu uma amarga derrota por quatro gols a dois, diante da visitante seleção da Gâmbia, pelas mesmas eliminatórias.

Os quatro gols da Gâmbia foram marcados por Mohammed Badamosi (aos 37, de pênalti), Omar Colley (aos 42) e Ibrahima Colley (aos 68 e aos 90+1).

Já os dois gols de Gana foram marcados por Ernest Nuamah (aos 27, de pênalti) e Felix Afena-Gyan (aos 33).

Com esse resultado, a Gâmbia assumiu a liderança do grupo com 6 pontos, seguida pela Costa do Marfim com 3 pontos e, em seguida, Somália e Gana, sem pontos.

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