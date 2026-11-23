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O Real Madrid procurou o Bayern duas vezes no verão para falar sobre Olise.

Michael Olise e Real Madrid: depois de muitos rumores no verão, o diretor esportivo Max Eberl revelou duas conversas por telefone com o clube espanhol. A possibilidade de o astro do Bayern de Munique se transferir para o Real Madrid foi um dos grandes assuntos durante a Copa do Mundo de 2026, no verão. Eberl confirmou agora que o Real ligou duas vezes a respeito do jogador.

“O Real Madrid ligou duas vezes para garantir que não houve nem há qualquer contato”, explicou Eberl durante um encontro de um fã-clube no fim de semana. O Real chegou a divulgar um comunicado afirmando que definitivamente não contrataria Olise no verão de 2026.

O presidente do Bayern, Herbert Hainer, também confirmou há poucos dias que conversou sobre Olise com Florentino Perez, seu homólogo no Real Madrid. Segundo Hainer, Perez também lhe “ garantiu que o Real Madrid nunca conversou com ele nem com seu empresário. ”

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Especialmente na última janela de transferências, surgiram repetidamente rumores de que o Real tentava contratar Olise. Depois que Perez prometeu aos torcedores uma contratação de peso nos moldes da de Cristiano Ronaldo durante a campanha para a eleição presidencial, diversos veículos noticiaram que ele se referia ao jogador de 24 anos do Bayern.

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O jornal esportivo L'Equipe também noticiou recentemente que Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, companheiros de Olise na seleção, estariam insistindo com o craque do Bayern para convencê-lo a se transferir para o Real Madrid.

O contrato de Olise com o Bayern vai até 2029, e uma saída antes do prazo não está em discussão no momento. Além disso, os dirigentes do clube reafirmaram recentemente que se reunirão com as pessoas próximas ao francês no momento oportuno para conversar sobre uma renovação contratual.