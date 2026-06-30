Driessen não se deixa levar pela euforia e considera um jogador da seleção holandesa “superestimado”

Valentijn Driessen critica Jan Paul van Hecke logo após a eliminação da Seleção Holandesa na Copa do Mundo. O zagueiro central recebe muitos elogios por seu desempenho contra o Marrocos, mas o chefe da seção de futebol do jornal *De Telegraaf* não concorda com isso.

“Acho que ele está um pouco superestimado. Ainda não vejo isso”, assim Driessen avalia o zagueiro da seleção holandesa no podcast Kick-Off, poucas horas após a dramática eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Seu colega Mike Verweij é bem mais positivo em relação à atuação de Van Hecke na Copa do Mundo. “Ele foi quem mais se destacou na luta. Quando se joga tão mal, pelo menos é preciso lutar”, diz ele sobre o zagueiro que, entre outras coisas, entrou em confronto com Ismael Saibari e chegou a ficar em campo com a cabeça ensanguentada.

Driessen aponta diretamente em quais aspectos Van Hecke, de 26 anos, pode se aprimorar como zagueiro central. “Tem a ver também com marcar os adversários, as jogadas que você faz, como você lida com a bola e coisas do tipo.”

“Ainda não vejo isso totalmente, mas o Tottenham Hotspur vê. Então, talvez eu esteja totalmente errado e ele ainda evolua”, diz Driessen, que, apesar de tudo, continua otimista em relação à contratação de 60 milhões de euros do clube londrino.

Van Hecke foi o parceiro fixo na zaga do capitão Virgil van Dijk nos quatro jogos da seleção holandesa na Copa do Mundo. Na partida da fase de grupos contra a Tunísia (vitória por 1 a 3), o zagueiro central marcou seu primeiro gol com a camisa da Oranje.

O site Voetbalzone atribuiu a Van Hecke uma nota 7,5, a mais alta entre todos os jogadores da seleção holandesa. No entanto, isso não foi suficiente para evitar a eliminação precoce na Copa do Mundo.