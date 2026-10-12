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Valentijn DriessenVandaag Inside
Rian Rosendaal
Traduzido por

Driessen lê no Vandaag Inside carta anônima com notícia surpreendente sobre Nijhuis

Países Baixos

Valentijn Driessen recebeu recentemente uma carta anônima de um árbitro sobre Bas Nijhuis. O chefe da editoria de futebol do De Telegraaf revelou a informação na noite de segunda-feira, no Vandaag Inside. 

Na edição de segunda-feira, o assunto é a falta de Abdellah Ouazane em Bryan Linssen no empate entre Ajax e NEC (1 a 1), no sábado. "Pé no pé. Um cartão amarelo está ótimo", diz Nijhuis, que considera correta a decisão de Serdar Gözübüyük de não mostrar o cartão vermelho.

"Agora Bas volta a assumir o papel de estrategista que está aqui em nome da KNVB", afirma Driessen em tom cínico. "Recebi uma carta anônima de um árbitro. Nela, ele diz que Bas é usado pela KNVB como uma peça estrategicamente posicionada à frente no Vandaag Inside. É sério."

Driessen ressalta que não pode ler tudo o que está na carta. "Li muito rapidamente. Esse árbitro se dedicou, porque são quatro páginas."

Johan Derksen ouve o relato curioso de Driessen e então comenta, em tom de brincadeira: "Na verdade, Bas é um espião."

Nijhuis, presente no talk show como convidado no balcão, ri ao ouvir os comentários de Driessen e Derksen. 

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