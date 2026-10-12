Valentijn Driessen recebeu recentemente uma carta anônima de um árbitro sobre Bas Nijhuis. O chefe da editoria de futebol do De Telegraaf revelou a informação na noite de segunda-feira, no Vandaag Inside.

Na edição de segunda-feira, o assunto é a falta de Abdellah Ouazane em Bryan Linssen no empate entre Ajax e NEC (1 a 1), no sábado. "Pé no pé. Um cartão amarelo está ótimo", diz Nijhuis, que considera correta a decisão de Serdar Gözübüyük de não mostrar o cartão vermelho.

"Agora Bas volta a assumir o papel de estrategista que está aqui em nome da KNVB", afirma Driessen em tom cínico. "Recebi uma carta anônima de um árbitro. Nela, ele diz que Bas é usado pela KNVB como uma peça estrategicamente posicionada à frente no Vandaag Inside. É sério."

Driessen ressalta que não pode ler tudo o que está na carta. "Li muito rapidamente. Esse árbitro se dedicou, porque são quatro páginas."

Johan Derksen ouve o relato curioso de Driessen e então comenta, em tom de brincadeira: "Na verdade, Bas é um espião."

Nijhuis, presente no talk show como convidado no balcão, ri ao ouvir os comentários de Driessen e Derksen.