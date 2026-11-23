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Se no fim de outubro o Feyenoord ainda liderava a tabela, menos de um mês depois a equipe já está em quinto lugar. Valentijn Driessen faz duras críticas ao time de Roterdã em sua coluna no De Telegraaf.

Driessen avalia que Giovanni van Bronckhorst não está se saindo melhor do que seu antecessor, Robin van Persie. "Após 13 jogos do campeonato, uma análise dos números favorece Van Persie. Ele tinha três pontos a mais, 28 contra 25, e ocupava o segundo lugar."

Ele conclui que o Feyenoord entrou em uma espiral descendente. "O futebol da equipe parece tão ruim e sem perspectiva quanto durante o período desastroso de novembro e dezembro do ano passado, sob Van Persie."

O jornalista da região de Westland também critica os reforços de Dévy Rigaux e enumera os jogadores em tom de ironia.

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"Onde está Charles Vanhoutte, o Jordan Henderson belga, quando precisa assumir a liderança?" Mika Mármol, Nacho Ferri, Javi López e Reiss Nelson também são citados.

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"Sem falar no novo Manuel Neuer, Tjark Ernst, goleiro do Hertha BSC, clube da segunda divisão alemã, que chegou a Roterdã por 5 milhões (!). Enquanto isso, o melhor goleiro, Timon Wellenreuther, foi vendido por um milhão", acrescenta.

Driessen considera que Luciano Valente e Gjivai Zechiël não corresponderam às expectativas. "É difícil não traçar paralelos entre o recém-nomeado capitão Valente e o ex-capitão Sem Steijn, hoje reserva."

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Segundo o colunista, parece haver uma maldição sobre a braçadeira de capitão. "Assim como Steijn, Valente começou bem a temporada, mas caiu muito de rendimento no último mês. Depois de marcar cinco gols em nove jogos, Steijn foi colocado no banco por Van Persie no clássico contra o PSV."

"Contra o Heerenveen, o capitão Valente foi substituído, embora tivesse se sacrificado pela equipe na ponta esquerda." Driessen escreve ainda que Zechiël também já não é nem sombra do meio-campista de qualidade técnica e dinamismo que foi.

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"Por enquanto, Van Bronckhorst não consegue resolver o problema", avalia o colunista, que, por outro lado, vê um treinador mais maduro desde sua passagem anterior pelo Feyenoord.

"Com sua postura tranquila, ele dá a impressão de ter tudo sob controle. Para isso, terá de promover uma rápida virada, tanto nos resultados quanto no futebol apresentado", conclui Driessen.