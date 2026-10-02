Driessen detona Van de Ven e aponta substituto ideal

Valentijn Driessen foi extremamente crítico a Micky van de Ven no Kick-Off, do De Telegraaf. Na o empate por 2 a 2 com a Grécia, a avaliação é de que o técnico Xavi faria bem em escalar outro lateral-esquerdo na seleção holandesa.

“Você vê o Van de Ven quase olhando em volta, como quem diz: o que eu tenho que fazer? Ele simplesmente precisa receber instruções claras antes de uma partida e, no resto, não ficar com todo tipo de truques táticos”, aconselha o alarmado Driessen a Xavi.

“Parece até que aqueles garotos colocaram na cabeça que as instruções do Xavi são mais importantes do que jogar com liberdade. No primeiro tempo, eles fizeram qualquer coisa”, afirmou o observador da seleção holandesa, com perplexidade, sobre o início diante da Grécia.

Mike Verweij é bem mais brando com Van de Ven. “O que chamou a atenção foi que, de vez em quando, ele ligava o turbo para então, com a velocidade dele, corrigir um erro dele mesmo ou de outro. Aí você vê que ele é absurdamente rápido.”

“Já são três jogos seguidos agora”, prossegue Driessen sobre o Van de Ven, que na visão dele vem decepcionando. “Espero que o Xavi simplesmente coloque um lateral-esquerdo normal ali. Como o Hato, que eu acho melhor por dentro do que na lateral esquerda. Mas ele também joga regularmente como lateral-esquerdo.”

Driessen também cita Ian Maatsen como opção. “Koeman não via potencial nele. E provavelmente Xavi também não. Mas toda vez ele vai muito bem, como contra a Espanha no ano passado, nas quartas de final da Liga das Nações.”

“Um excelente jogador. Mas, de uma forma ou de outra, ele não cai nas graças desses técnicos da seleção. Mas eu prefiro esse tipo de jogador ao Van de Ven. Ele é rápido, ótimo. Mas se ele está lá só para corrigir erros, então você acaba fugindo do seu objetivo”, concluiu Driessen. “Também se trata de ter alguém confortável com a bola.”