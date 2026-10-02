Valentijn Driessen constata que as substituições de Xavi contra a Grécia deram certo. “Mas o espanhol também foi responsável, com sua escalação inicial, pelo primeiro tempo dramático em que a Holanda ficou em desvantagem de 2 a 0”, diz De Telegraaf.

Segundo Driessen, pouca coisa mudou na seleção holandesa desde a chegada de Xavi no verão passado. “Assim como sob o comando de seu antecessor Ronald Koeman, a Holanda segue extremamente vulnerável defensivamente, como ficou claro contra Alemanha, Sérvia e na Grécia.”

A seleção holandesa não conseguiu passar nenhum jogo sem sofrer gols em 2026, relembra o crítico observador da Holanda. “Contra a Alemanha, já poderia estar 3 a 1 no intervalo na Johan Cruijff ArenA, e a Sérvia também teve algumas boas chances. Além disso, o nível de atuação em Belgrado esteve longe de impressionar.”

Os primeiros 45 minutos na Grécia foram até dramáticos, avalia Driessen após a partida. “Ali, a seleção holandesa simplesmente teve uma atuação desastrosa no primeiro tempo contra a Grécia. Com a bola, sem a bola, ofensivamente, defensivamente, nada fazia sentido no que o time do técnico Xavi mostrou. O treinador espanhol também teve, sem dúvida, culpa naqueles péssimos primeiros 45 minutos do número nove do mundo contra o número 40.”

Driessen se refere ao fato de Xavi ter escolhido Quinten Timber e Guus Til no meio-campo. “Com esses dois no meio-campo, Joey Veerman também não foi ajudado. Felizmente, Xavi voltou a si a tempo e jogou fora sua fórmula para aquele primeiro tempo dramático com três substituições.”

Com Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch de volta ao meio-campo, a Holanda salvou por muito pouco um ponto contra os gregos. Reijnders marcou o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo. “E assim, Xavi segue invicto, com dois empates e uma vitória.”