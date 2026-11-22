Um grave acidente ocorreu por volta do meio-dia de domingo na estação Bijlmer ArenA, segundo a AT5. Uma escada rolante saiu de controle enquanto havia pessoas sobre ela. Pelo menos oito ficaram feridas, duas delas gravemente, mas sem risco de morte.
O acidente aconteceu cerca de duas horas e meia antes do início do jogo entre Ajax e ADO Den Haag, na Johan Cruijff ArenA, a poucos passos da estação Bijlmer ArenA.
AT5 informa que a escada rolante saiu de controle e, de repente, começou a descer muito rápido enquanto havia pessoas sobre ela. Várias delas caíram.
A ProRail afirmou ao Algemeen Dagblad que a escada rolante estava completamente parada e começou a se mover de repente, o que tornou a surpresa ainda maior para as vítimas.
Um porta-voz da polícia disse à AT5 que várias pessoas provavelmente sofreram fraturas.
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Uma testemunha contou: "Umas cinco pessoas caíram, principalmente idosos. Vi uma pessoa com um ferimento grave na cabeça, e outra permaneceu caída no chão."
Estão sendo realizados trabalhos na escada rolante em questão na estação Bijlmer ArenA. Por isso, além da ProRail, a inspeção do trabalho também investigará o acidente.
O porta-voz da polícia afirmou que é possível que mais pessoas tenham sofrido ferimentos, inclusive leves, mas seguido seu caminho após o acidente.