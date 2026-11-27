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Treinador e diretor executivo comunicaram a decisão após a vitória sobre o Remo e justificaram a escolha pela necessidade de uma reformulação no clube

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Dorival Júnior e Rafinha anunciaram nesta quinta-feira (27) que deixarão o São Paulo ao fim do Campeonato Brasileiro. A decisão foi comunicada aos jogadores, ao presidente e aos demais integrantes do clube após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbis, pela 37ª rodada da competição. Ambos permanecerão nos cargos até a última partida da temporada.

Segundo Dorival, a saída tem como objetivo permitir que os futuros candidatos à presidência tenham liberdade para escolher os profissionais que conduzirão o futebol tricolor. O treinador destacou que a continuidade da atual gestão poderia comprometer o planejamento para 2027, especialmente diante das eleições previstas para dezembro e do curto intervalo até o início do Campeonato Paulista.

"Não seria saudável para o São Paulo uma continuidade. Já passei por uma diretoria nos contratando e depois uma mudança em razão de eleição. Nunca é saudável isso. Tanto um quanto o outro terão a oportunidade de definir os profissionais. Temos que pensar muito mais no clube do que nas nossas carreiras individualmente", explicou.

O técnico também ressaltou a necessidade de uma reformulação no clube e alertou para o calendário apertado da próxima temporada. Com a eleição prevista para a primeira quinzena de dezembro, o São Paulo terá pouco mais de três semanas entre a definição da nova diretoria e a estreia no Paulistão, o que pode dificultar a montagem do planejamento.

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Rafinha, que iniciou o trabalho como gerente esportivo e posteriormente assumiu a diretoria executiva, também confirmou que deixará o cargo ao término do Brasileirão. O dirigente defendeu o elenco e destacou o comprometimento dos jogadores em uma temporada marcada por dificuldades.

Próximas partidas APR Brasileirão 19:30 SAP

"Se não fossem esses jogadores, hoje o São Paulo estaria numa situação muito pior. [...] Foram os responsáveis por não termos uma tragédia. Foi um ano muito difícil. Fizemos até onde foi possível, em todos os setores", afirmou.

Dorival encerra sua terceira passagem pelo clube após 27 jogos, com oito vitórias, nove empates e dez derrotas. O São Paulo chega à última rodada do Brasileirão na 10ª colocação, com 48 pontos, e terá de definir os próximos passos do departamento de futebol após a eleição presidencial.