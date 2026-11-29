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Donyell Malen voltou a ser decisivo pela Roma neste domingo. O atacante abriu o placar contra o Monza no primeiro tempo e deu a assistência para o 2 a 0. O holandês já sentia uma lesão naquele momento e não voltou após o intervalo. Vice-líder, a Roma venceu por 4 a 0 e está dois pontos atrás da arquirrival Lazio e um à frente da Inter.

No meio da semana, a Roma conquistou um ponto mais do que merecido na Champions League contra o Paris Saint-Germain (2 a 2) e ganhou ainda mais confiança. O time começou bem contra o Monza e abriu o placar logo no início com Malen, que passou por seu marcador e finalizou de direita no canto oposto: 1 a 0.

Doze minutos depois, a Roma ampliou, mais uma vez com participação importante de Malen. O ex-jogador do PSV recebeu a bola, levantou a cabeça e encontrou Matías Soulé em espaço livre. O argentino dominou e rapidamente finalizou com muita categoria no canto oposto: 2 a 0.

Pouco depois, ficou claro que Malen já sentia algum desconforto. O destaque da Roma tocava o tornozelo com frequência, mas aguentou até o intervalo. Enquanto isso, a Roma chegou ao terceiro gol, novamente com Soulé. Após grande jogada de Rodrigo Mora e uma tabela com Manu Koné, o meia acertou o ângulo: 3 a 0.

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Sem surpresa, o técnico Gian Piero Gasperini decidiu tirar Malen, um de seus favoritos, no intervalo e colocar Santiago Castro, seu substituto habitual. O argentino deveria ter feito o quarto gol da Roma logo após o intervalo, mas, após passe de Emanuele Lulli, chutou para fora diante de um gol praticamente vazio.

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Mais tarde no segundo tempo, Castro finalizou direto nas mãos do goleiro Demba Thiam, e o ex-jogador do Bologna ficou visivelmente incomodado com as chances perdidas. Nos acréscimos, porém, conseguiu o gol que tanto buscava. Após uma combinação entre Paulo Dybala e Daniele Ghilardi, este último cruzou rasteiro para Castro empurrar para a rede: 4 a 0.

A Roma enfrenta o Bologna na sexta-feira, depois se prepara para o duelo com o Sporting de Portugal pela Champions League e, em seguida, terá o eterno clássico contra a Lazio. O time azul de Roma não se classificou para as competições europeias na temporada passada e, por isso, tem apenas a Atalanta, em casa, pela frente antes do clássico, marcado para domingo, 13 de dezembro, às 12h30.