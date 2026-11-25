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O duelo entre Paris Saint-Germain e Roma pela Champions League terminou sem vencedor nesta quarta-feira. Após uma partida movimentada, os times empataram em 2 a 2. Donyell Malen saiu do banco e marcou o último gol do jogo, de pênalti. O PSG (13 pontos em 5 jogos) perdeu seu aproveitamento perfeito. A Roma (5 em 5) conquistou um ponto importante e agora ocupa a 25ª posição.

Na Roma, Malen começou no banco. O artilheiro ganhou um descanso do técnico Gian Piero Gasperini, que escalou Marten de Roon como titular. Devyne Rensch ficou de fora por lesão. No PSG, Mika Godts, ex-Ajax, começou no banco. Senny Mayulu foi o escolhido para atuar pela ponta esquerda.

A Roma vive boa fase: na semana passada, goleou o Parma por 5 a 1 e atualmente ocupa a segunda posição da Serie A. O time levou esse bom momento para o campo do Parc des Princes. Logo no início, Mario Hermoso recuperou a bola e, após uma tabela eficiente com Matías Soulé, finalizou de perto: 0 a 1.

A Roma dominava o jogo e trocava passes com facilidade. As oportunidades continuavam surgindo, mas Santiago Castro, substituto de Malen, em especial, errava passes. Ainda assim, o PSG conseguiu marcar após meia hora de jogo. Zabarnyi cabeceou para trás um escanteio cobrado por Mayulu e mandou a bola para o gol na primeira trave: 1 a 1.

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Pouca coisa aconteceu no restante do primeiro tempo. A melhor chance foi da Roma, com Evan Ndicka, cuja cabeçada passou rente ao gol de Matvey Safonov. Os times foram para o intervalo com o placar em 1 a 1, e tanto Enrique quanto Gasperini decidiram não fazer mudanças.

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Assim como no início do primeiro tempo, a Roma começou bem a segunda etapa, mais uma vez com uma tentativa perigosa de Hermoso. O espanhol já havia arriscado um chute depois de marcar seu gol e voltou a finalizar bem, mas Safonov teve boa visão do arremate do zagueiro.

Depois de acelerar o jogo, o PSG criou a chance seguinte na Paris chuvosa. João Neves foi acionado nas costas da defesa da Roma e cabeceou a centímetros do gol. Pouco depois, saiu o 2 a 1. Wesley França derrubou Vitinha, que havia escapado da marcação, recebeu apenas o cartão amarelo e viu Ousmane Dembélé converter o pênalti.

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Com um quarto da partida ainda por disputar, a entrada simultânea de Godts e Malen aumentou bastante o número de ex-jogadores da Eredivisie em campo. Pouco depois, Malen viu um chute de Soulé atingir o braço estendido de Vitinha. Após uma checagem do VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido com precisão por Malen: 2 a 2.

Nos instantes finais, a Roma poderia até ter saído com a vitória. Após uma bela troca de passes com a participação de Malen, Hermoso apareceu mais uma vez com perigo diante do gol. Um pouco atrapalhado, o espanhol chutou por cima de perto. Do outro lado, um chute forte de Achraf Hakimi passou rente ao gol de Mile Svilar: 2 a 2.