Donyell Malen voltou a mostrar sua qualidade pelo AS Roma na noite de sábado. O atacante holandês abriu o placar de forma espetacular na partida fora de casa contra o Parma e já soma nove gols em 11 jogos do campeonato nesta temporada.
Após a pausa para as seleções, o técnico Gian Piero Gasperini voltou a escalar Malen. O jogador da seleção da Holanda atuou como referência no ataque, com Paulo Dybala e Mora logo atrás.
Com pouco mais de dez minutos de jogo, Malen já teve uma chance de criar perigo. O atacante disparou em direção ao gol do Parma, mas foi alcançado por dois defensores da equipe da casa.
O AS Roma não foi superior no primeiro tempo. O Parma teve várias oportunidades de abrir o placar, mas o goleiro Mile Svilar, entre outros, evitou que os visitantes saíssem atrás.
Aos 39 minutos, porém, o gol saiu do outro lado do campo. Malen recebeu, em uma área congestionada, um cruzamento de Lulli, que jogava pela direita com a camisa 77.
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O holandês dominou a bola no ar com o pé direito de forma espetacular. Em seguida, Malen manteve a calma e finalizou com frieza, sem dar chances ao goleiro Giovanni Daffara: 0 a 1.
Com o belo gol, Malen dá sequência à sua temporada impressionante na Serie A. O atacante precisou de apenas 11 jogos do campeonato para chegar a nove gols.
Malen também balançou a rede durante a última pausa para as seleções. O atacante marcou na convincente vitória por 7 a 0 da seleção da Holanda sobre a Grécia.