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Malen Rensch AS RomaGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Donyell Malen marca novamente pela Roma, que vence fora de casa com autoridade

Udinese x Roma
Udinese
Roma
Campeonato Italiano
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A AS Roma conquistou neste sábado sua sétima vitória na Serie A nesta temporada. I Giallorossi dominaram completamente a Udinese, derrotada por 2-5 em casa. Donyell Malen marcou uma vez pela Roma, que ocupa o terceiro lugar, atrás dos líderes Inter e Lazio.

Ao todo, três holandeses começaram a partida no Stadio Friuli: Jurgen Ekkelenkamp pela Udinese, e Malen e Marten de Roon pela Roma. Devyne Rensch entrou no lugar do jogador da seleção brasileira Wesley França a dez minutos do fim.

O primeiro gol em Udine saiu antes dos dez minutos. Wesley fez um cruzamento preciso para Bryan Cristante, cuja cabeçada foi forte demais para o goleiro Maduka Okoye, ex-jogador do Sparta: 0-1.

Depois de meia hora, Malen tinha tudo para marcar. O jogador da seleção holandesa viu Okoye defender sua primeira tentativa e, no rebote, acertou a trave, para sua própria surpresa.

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Logo depois, o gol saiu. Cristante avançou livre com a bola pela área e encontrou espaço na segunda trave, onde Rodrigo Mora apareceu para completar com muita facilidade. Alguns minutos depois, Malen também marcou. O atacante recebeu passe de Matías Soulé e deslocou Okoye: 0-3.

A situação ficou ainda melhor para a Roma, que chegou ao 0-4 aos 37 minutos. Soulé mostrou sua técnica na cobrança de escanteio precisa para a cabeça de Evan Ndicka, que superou Okoye com uma cabeçada alta: 0-4.

Depois do intervalo, a Roma já não tinha muita intenção de gastar energia, e isso custou à equipe o gol de Nicolò Zaniolo logo no início do segundo tempo. O ex-jogador da Roma, que fez comentários negativos sobre o clube várias vezes após sua saída, decidiu não comemorar: 1-4.

Do nada, a Udinese também chegou ao 2-4. Hassane Kamara mandou a bola para a frente às cegas e deixou Matteo Palma livre diante do goleiro Pierluigi Gollini, que não teve resposta para o voleio do defensor. O último gol foi de Daniele Ghilardi, outro defensor que acertou um belo chute. Foi também seu primeiro gol pelo clube: 2-5.

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