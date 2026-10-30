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Gerry Cardinale, chefe da RedBird Capital, quebrou o silêncio sobre a situação atual do Milan e manifestou apoio enfático ao técnico Ruben Amorim. Apesar do início turbulento da temporada, o proprietário americano segue convencido de que as bases para o sucesso a longo prazo estão firmemente estabelecidas em San Siro.

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Cardinale esclarece posição sobre Ruben Amorim

A diretoria do Milan procurou afastar os rumores sobre a permanência de Amorim no cargo, com o proprietário Cardinale oferecendo total apoio ao técnico português. Após um verão de mudanças significativas, o Milan teve uma sequência irregular de resultados, o que levantou questionamentos externos sobre os rumos do projeto. Cardinale, porém, fez questão de deixar claro que a confiança interna nos métodos de Amorim continua tão alta quanto no dia em que ele foi escolhido para conduzir o clube a uma nova era.

Ao falar abertamente sobre a situação do treinador, o fundador da RedBird ressaltou que o clube não busca soluções de curto prazo, mas um caminho sustentável até o topo do futebol europeu. “Tenho total confiança nele. No fim de Top Gun, ‘meu’ filme, há uma ótima fala: ‘Não vou abandonar meu parceiro de voo’, diz Tom Cruise. E eu não vou abandonar Ruben. O cargo dele não corre risco algum. Vou estar ao lado dele. Não vou cometer os erros dos últimos anos. Ele é meu treinador e continuaremos trabalhando juntos até conseguirmos dar o próximo passo”, disse Cardinale à La Gazzetta dello Sport.

Scudetto continua sendo o principal objetivo

Apesar de estar atrás dos líderes na classificação da Serie A, Cardinale se recusa a reduzir suas expectativas para a temporada. O empresário americano rejeitou a ideia de que este possa ser um ano de transição para o clube e reafirmou a ambição de levar o título italiano de volta ao lado rubro-negro de Milão. Ele vê a competitividade do campeonato como uma oportunidade, não como um obstáculo, e acredita que o elenco tem profundidade suficiente para disputar o título.

“É perfeitamente possível, 100%. E digo isso sem querer parecer arrogante. Acordo todas as manhãs esperando uma pequena oportunidade: que a Inter comece a empatar em vez de vencer e que nós emendemos uma sequência de vitórias. Vencer é a única coisa que importa para mim, mas vamos pensar em um jogo de cada vez, diminuindo a distância para quem está à nossa frente rodada após rodada”, afirmou Cardinale.

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Um novo estádio para enfrentar os gigantes financeiros

Fora de campo, o projeto do “Generali Stadium” continua sendo uma das principais prioridades da RedBird. Cardinale considera um novo San Siro um marco fundamental para que tanto o clube quanto o futebol italiano possam competir com o poder financeiro da Premier League.

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“É um projeto no qual trabalhamos há quatro anos, uma prioridade. O novo San Siro é um marco fundamental para a Itália, um país onde parecia impossível construir novas instalações. Temos de encontrar uma forma de levar a Serie A de volta ao patamar que lhe pertence. Porque uma Serie A mais forte também significa um Milan mais forte”, explicou.

“A única maneira de competir com a Premier League é começar a transformar nosso perfil econômico. Acredito que um clube como o Milan e sua torcida merecem uma infraestrutura dessa qualidade. Este estádio representa uma grande demonstração, da minha parte e da RedBird, de quanto tudo isso é importante para nós. Estamos fazendo todo o possível para voltar ao topo. O marco alcançado com o estádio é importante, mas não há estádio no mundo que, para mim, valha tanto quanto uma vitória no clássico contra a Inter.”

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Cardinale faz alerta contundente antes do clássico de Milão

De olho no próximo clássico, Cardinale falou da rival Inter com respeito, mas também com forte espírito competitivo. Ele reconheceu a força da organização da Inter, mas insistiu que a distância pode ser reduzida. O objetivo continua sendo o título italiano, uma meta que ele considera plenamente realista se o Milan conseguir emendar uma sequência de vitórias e seus rivais tropeçarem.

“Não será fácil e nada nos será dado de presente. Sei muito bem o que está em jogo amanhã e sei como eles são fortes. E mal posso esperar pelo clássico. Estou empolgado”, Cardinal