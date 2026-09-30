O dono do clube búlgaro Botev Plovdiv foi assassinado na quarta-feira. Segundo a imprensa búlgara, Iliyan Filipov foi baleado na cabeça depois de sair do carro e caminhar até a porta da frente da casa de uma mulher conhecida por ele. A polícia prendeu um suspeito.

Por volta da 1h (horário local), a polícia de Plovdiv recebeu uma denúncia de tiroteio no bairro Hristo Smirnenski. Os agentes chegaram rapidamente ao local do crime, onde já nada podiam fazer por Filipov.

A área ao redor do local do crime foi imediatamente isolada. Segundo relatos, ninguém pôde deixar a cidade nas horas após o tiroteio. Os órgãos envolvidos iniciaram imediatamente uma investigação.

Essa investigação levou, na capital Sofia, à prisão de um homem de 51 anos, embora as apurações ainda estejam em pleno andamento. O suspeito é um ex-funcionário da empresa de transporte e construção PIMK, fundada e comandada por Filipov.

Ainda não está claro se há testemunhas. Vizinhos o viam regularmente no bairro em questão, onde ele visitava um apartamento ocupado por uma mulher.

Filipov era uma figura proeminente no futebol búlgaro e tinha forte ligação com o Botev Plovdiv, um dos principais clubes da histórica cidade. Filipov também teve papel crucial na construção do novo Estádio Hristo Botev.

Torcedores do Botev se reuniram nesta quarta-feira no estádio para homenagear Filipov. O treino foi cancelado e uma nova data está sendo procurada para a partida contra o Slavia Sofia.



