Donnarumma vai sair do Milan de graça: qual deve ser seu próximo clube?

O goleiro, que vai ficar livre no mercado em junho, despertou interesse da Juventus e do Barcelona

Gianluigi Donnarumma vai deixar o Milan nesta temporada. Com seu contrato chegando ao fim desta temporada, o goleiro não chegou a um acordo com o clube italiano e ficará livre para escolher um novo clube sem que os Rossoneri recebam nada por isso.

A proposta de renovação do Milan era de 8 milhões de euros por temporada, à qual Donnarumma fez uma contraproposta de 12 milhões de euros anuais, o que não foi bem aceito pelo clube.

Para substituir seu goleiro o Milan já foi ao mercado e anunciou a contratação de Mike Maignan, ex-goleiro do Lille campeão da última edição da Ligue 1.

De acordo com o MilanNews, Donnarumma, que surgiu das categorias de base do Milan, já planejava sua saída no fim desta temporada. Paolo Maldini, diretor do clube, disse em uma entrevista para o canal oficial do clube na Twitch que o goleiro foi um protagonista do time, mas que os caminhos se dividiam aqui.

“Temos que agradecer a todos os jogadores nesta temporada. Donnarumma é uma referência, um protagonista, um líder e muitas vezes um capitão.”

Donnarumma e Paolo Maldini diretor do clube Foto: Getty

“As pessoas acham difícil entender o que significa ser profissional, é preciso estar preparado para trocar de camisa também. Eu sei que é difícil de aceitar, mas está ficando cada vez mais difícil começar uma carreira em um lugar e terminá-la ali mesmo.”

"Devemos ter respeito por quem tanto deu pelo Milan e Donnarumma o fez, sem nunca desrespeitar o clube, e isso precisa ser dito. Nossos caminhos se dividem aqui e só posso desejar o melhor para um menino sensível como ele", completou Maldini.

Quem vai contratar Donnarumma?

A Juventus foi o primeiro time a se interessar pelo goleiro. Com a saída confirmada de Buffon, o clube de Turim estaria disposto a oferecer 10 milhões de euros por temporada ao arqueiro.

Mas parece que o clube italiano ganhou um adversário de peso: segundo o Tuttomercatoweb, nas últimas horas os agentes do jogador mantiveram contato com o Barcelona.

Apesar das conversas terem sido positivas, o grande impasse é o Barça conseguir atender a pedida do jogador, ou mesmo equiparar os valores que oferece à proposta da Juventus.

O Barcelona mostrou interesse em se transferir para o Camp Nou, com a possível saída de Marc-André Ter Stegen para o futebol alemão. O goleiro de 30 anos, que perdeu a parte final da temporada 2020/21 em virtude de uma lesão, pode ser negociado para acomodar um novo nome para a posição.