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Gianluigi Donnarumma pode deixar o Manchester City de forma surpreendente no próximo verão após não conseguir convencer o técnico Enzo Maresca de que se encaixa em seu estilo de jogo. Apesar do contrato de longa duração, os erros de grande repercussão do capitão da Itália e a incompatibilidade tática alimentam rumores de uma ampla reformulação no gol.

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Manchester City avalia ampla reformulação no gol

O Manchester City estaria considerando uma reformulação completa de seu setor de goleiros no próximo verão, o que coloca em séria dúvida o futuro de Donnarumma no clube. Segundo o The Athletic, o capitão da Itália pode sair após apenas duas temporadas na Inglaterra.

Donnarumma chegou ao Etihad Stadium apenas em 2025, depois de conquistar a Champions League com o Paris Saint-Germain. Embora seu contrato atual vá até 2030, dirigentes do clube estão abertos a uma mudança no gol. A possível reformulação talvez não se limite ao titular. O reserva Geronimo Rulli também pode sair, já que o Manchester City pretende remodelar completamente a posição.

Incompatibilidade tática e erros custosos sob Maresca

A troca de técnico mudou drasticamente a situação de Donnarumma em Manchester. A saída de Pep Guardiola e a posterior chegada de Maresca mudaram as exigências táticas para o goleiro. A reportagem afirma que o jogador de 27 anos não se encaixa no sistema preferido de Maresca. Mais especificamente, o técnico italiano considera que Donnarumma torna mais lenta a saída de bola fluida que deseja de sua defesa.

Erros em campo complicaram ainda mais sua situação. Embora Donnarumma tenha feito defesas importantes nesta temporada, ele recebeu críticas por falhas contra PSG, Leipzig e Aston Villa. O episódio mais recente ocorreu no empate por 2 a 2 com o Napoli, na terça-feira, quando o gol que abriu o placar, marcado por Rasmus Hojlund, passou por baixo de sua luva.

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Preço alto reduz lista de interessados

Negociar Donnarumma não será uma tarefa simples para o City. Qualquer clube que queira tirá-lo da Premier League precisará fazer um investimento financeiro significativo. O goleiro está avaliado entre 45 milhões e 50 milhões de euros. Além da taxa de transferência, ele recebe atualmente, segundo informações, 12 milhões de euros líquidos por temporada no Etihad.

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Esse custo elevado naturalmente reduz o número de destinos viáveis. Apenas um grupo restrito de clubes europeus tem condições de arcar tanto com a taxa de transferência quanto com seu salário.

Gigantes da Serie A acompanham a situação

Um retorno à Itália parece ser o caminho mais plausível para deixar Manchester, com Juventus e Inter citadas como possíveis destinos. A Juventus contratou Guglielmo Vicario do Tottenham neste verão, mas há muito tempo admira o titular da seleção italiana. Resta saber se o clube voltaria a demonstrar interesse.

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A Inter, por sua vez, conta atualmente com Josep Martínez e Ivan Provedel. O clube vem avaliando várias opções para o gol no futuro, o que deixa aberta a possibilidade de uma investida caso o City decida vender Donnarumma.