Os irmãos Abdullah e Khalid Al-Jaarafi jogaram pelo Sevilla (D) na temporada passada, e agora dão um passo adiante ao se juntarem à equipe que disputa a quinta divisão do futebol espanhol (Tercera RFEF).
Abdullah e Khalid Al-Jaarafi continuarão jogando pelo Sevilla durante a temporada 2026-2027, na qual os irmãos sauditas vivem seu segundo ano no clube. Antes do início da nova campanha, ambos foram promovidos ao Sevilla (C).
Ao longo das últimas semanas, os dois vinham trabalhando sob o comando do técnico Marco García, como preparação para a disputa da quinta divisão do futebol espanhol.
Em sua primeira temporada no clube, os irmãos Al-Jaarafi foram alguns dos jogadores de maior destaque no Sevilla (D), a equipe internacional do clube, criada como parte do projeto da academia do Sevilla.
Seu forte desempenho sob o comando de Óscar Olumo os habilitou a dar mais um passo adiante em suas carreiras futebolísticas, permitindo-lhes começar a competir no quinto nível do futebol espanhol com a segunda equipe reserva do Sevilla.