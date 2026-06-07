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Kansas CityImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Dois mortos e nove feridos em tiroteios em Kansas City, sede da seleção holandesa

Copa do Mundo
Holanda

Kansas City foi abalada por dois tiroteios distintos. No primeiro tiroteio, houve nove feridos. Mais tarde, no sábado, outro tiroteio causou duas mortes.

Kansas City é a base da seleção holandesa durante a Copa do Mundo, enquanto as seleções da Argentina e da Inglaterra também montam seus acampamentos lá.

O primeiro tiroteio, sem vítimas fatais, ocorreu na Troost Avenue, a cerca de vinte minutos de carro do complexo de treinamento do Kansas City Current, onde a seleção holandesa ficará hospedada.

O Departamento de Polícia de Kansas City confirmou a vários meios de comunicação americanos que houve um total de nove feridos no tiroteio.

Três das nove vítimas foram transportadas de ambulância para o hospital. As outras seis vítimas foram para o hospital em seus próprios veículos. Elas também não sofreram ferimentos com risco de vida.

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Mais tarde, no sábado, houve duas mortes. Perto da Westport Road, a cerca de três quilômetros da Troost Avenue e a aproximadamente quinze quilômetros do complexo de treinamento do KC Current, a polícia encontrou dois homens baleados em um supermercado.

A equipe médica chegou rapidamente ao local. A vítima Jeron Jackson (18) faleceu no hospital devido aos ferimentos. Rickey Cal (24), a segunda vítima, faleceu no local devido aos ferimentos. Segundo a emissora de notícias KSHB, o atirador está foragido.

A seleção holandesa ainda não está em Kansas City. Na segunda-feira, a Oranje joga um amistoso em Nova York contra o Uzbequistão. Em seguida, a equipe seguirá viagem para Kansas City.

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