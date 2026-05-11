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Eredivisie: Feyenoord Rotterdam v AZ Alkmaar Rotterdam - Oussama Targhalline of Feyenoord Rotterdam, Luciano Valente of Feyenoord Rotterdam, Jordan Bos of Feyenoord Rotterdam, Givairo Read of Feyenoord Rotterdam, Tobias van den Elshout of Feyenoord Rotterdam, Ayase Ueda of Feyenoord Rotterdam, Tsuyoshi Watanabe of Feyenoord Rotterdam, Goalkeeper Liam Bossin of Feyenoord Rotterdam during the 33rd competition round of the 2025 2026 Eredivisie season. The match is set between Feyenoord Rotterdam and AZ Alkmaar at De Kuip on 10 May 2026 in Rotterdam, The Netherlands. Copyright: xYannickxVerhoevenxImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Dois jogadores de destaque deixam o Feyenoord: “45 milhões de euros”

Mercado da bola
Feyenoord
G. Read
A. Ueda

Givairo Read e Ayase Ueda disputarão no domingo, contra o PEC Zwolle, sua última partida pelo Feyenoord, segundo a forte expectativa do Rijnmond. Os dois principais jogadores do Feyenoord estão na mira de clubes estrangeiros com grande poder financeiro. Anis Hadj Moussa também é alvo de forte interesse por parte de clubes estrangeiros.

O Feyenoord encerra a temporada no domingo com uma partida fora de casa contra o PEC Zwolle, mas nos bastidores já se pensa intensamente na próxima janela de transferências. Especialmente em torno de Read e Ueda, o interesse do exterior está se tornando cada vez mais sério. O clube parte do princípio de que ambos os jogadores deixarão o clube no próximo verão.

Read é considerado há muito tempo um dos maiores talentos do Feyenoord. O lateral-direito de 19 anos tem contrato com o De Kuip até meados de 2029, mas seu desenvolvimento chamou a atenção dos principais clubes europeus. Entre outros, o Bayern de Munique e o Manchester City acompanham sua situação de perto.

O Feyenoord só estaria disposto a cooperar com uma transferência se fosse oferecido um valor mínimo de trinta milhões de euros por Read. Os rotterdameses veem Read como um jogador com enorme potencial e querem lucrar ao máximo com isso financeiramente.

Ueda também parece estar em suas últimas semanas no Feyenoord. O atacante japonês, que completará 28 anos em agosto, ainda tem contrato por duas temporadas e desperta interesse da Premier League. Everton e Brighton são citados como clubes que acompanham de perto sua situação.

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O preço pedido por Ueda seria cerca de metade do valor que o Feyenoord exige por Read. O atacante vem de uma temporada excelente em Roterdã, na qual é o artilheiro da VriendenLoterij Eredivisie, com 25 gols. No total, o Feyenoord espera arrecadar 45 milhões de euros com as saídas de Read e Ueda.

Além de Read e Ueda, Hadj Moussa também pode ser transferido neste verão. O ponta argelino já está há algum tempo na mira do Benfica, enquanto o Lille também teria demonstrado interesse sério. Para Hadj Moussa, uma transferência para o norte da França seria ainda mais especial, já que ele cresceu nos arredores de Lille.

O Feyenoord, no entanto, não pretende deixar Hadj Moussa partir assim tão facilmente. O ponta tem contrato até meados de 2030 e, segundo o clube, representa um alto valor de mercado.

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