Dois jogadores de destaque deixam o Feyenoord: “45 milhões de euros”

Givairo Read e Ayase Ueda disputarão no domingo, contra o PEC Zwolle, sua última partida pelo Feyenoord, segundo a forte expectativa do Rijnmond. Os dois principais jogadores do Feyenoord estão na mira de clubes estrangeiros com grande poder financeiro. Anis Hadj Moussa também é alvo de forte interesse por parte de clubes estrangeiros.

O Feyenoord encerra a temporada no domingo com uma partida fora de casa contra o PEC Zwolle, mas nos bastidores já se pensa intensamente na próxima janela de transferências. Especialmente em torno de Read e Ueda, o interesse do exterior está se tornando cada vez mais sério. O clube parte do princípio de que ambos os jogadores deixarão o clube no próximo verão.

Read é considerado há muito tempo um dos maiores talentos do Feyenoord. O lateral-direito de 19 anos tem contrato com o De Kuip até meados de 2029, mas seu desenvolvimento chamou a atenção dos principais clubes europeus. Entre outros, o Bayern de Munique e o Manchester City acompanham sua situação de perto.

O Feyenoord só estaria disposto a cooperar com uma transferência se fosse oferecido um valor mínimo de trinta milhões de euros por Read. Os rotterdameses veem Read como um jogador com enorme potencial e querem lucrar ao máximo com isso financeiramente.

Ueda também parece estar em suas últimas semanas no Feyenoord. O atacante japonês, que completará 28 anos em agosto, ainda tem contrato por duas temporadas e desperta interesse da Premier League. Everton e Brighton são citados como clubes que acompanham de perto sua situação.

O preço pedido por Ueda seria cerca de metade do valor que o Feyenoord exige por Read. O atacante vem de uma temporada excelente em Roterdã, na qual é o artilheiro da VriendenLoterij Eredivisie, com 25 gols. No total, o Feyenoord espera arrecadar 45 milhões de euros com as saídas de Read e Ueda.

Além de Read e Ueda, Hadj Moussa também pode ser transferido neste verão. O ponta argelino já está há algum tempo na mira do Benfica, enquanto o Lille também teria demonstrado interesse sério. Para Hadj Moussa, uma transferência para o norte da França seria ainda mais especial, já que ele cresceu nos arredores de Lille.

O Feyenoord, no entanto, não pretende deixar Hadj Moussa partir assim tão facilmente. O ponta tem contrato até meados de 2030 e, segundo o clube, representa um alto valor de mercado.