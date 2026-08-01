'Dois grandes clubes holandeses consultam o AZ sobre Troy Parrott'

O interesse por Troy Parrott está começando a ganhar força, lenta mas seguramente. O jornalista Ben Jacobs, geralmente confiável, informa que “no mínimo” cinco clubes demonstram interesse no atacante do AZ.
O Fulham é citado como o primeiro clube. A equipe já havia demonstrado interesse em Parrott na reta final da última temporada, mas por enquanto não avançou. Nesta semana, foi revelado que o clube do técnico Álvaro Arbeloa conseguiu contratar Gonzalo García, do Real Madrid.
Como e Real Betis também monitoram Parrott. Além disso, Jacobs cita tanto Ajax quanto PSV entre os clubes que recentemente “fizeram consultas” ao AZ.
Principalmente o interesse do Ajax é surpreendente, já que dois atacantes se transferiram para Amsterdã neste período. Marcos Leonardo foi contratado por 20 milhões de euros junto ao Al-Hilal, enquanto Tolu Arokodare foi emprestado pelo Wolverhampton Wanderers. Com Kasper Dolberg e Don-Angelo Konadu, o Ajax tem nada menos que quatro atacantes no elenco.
O interesse do PSV é mais fácil de explicar. Alassane Pléa ainda está muito longe do nível que alcançava antes de sua lesão, e a possibilidade de Ricardo Pepi deixar o clube neste verão segue existindo.
O valor pedido pelo AZ por Parrott não é conhecido, embora no inverno passado ele girasse em torno de 30 milhões de euros. O atacante irlandês tem contrato com o clube de Alkmaar até meados de 2029.
O AZ já tem há mais tempo o substituto de Parrott em seu elenco. Mexx Meerdink é o nome escolhido para ser o atacante titular na nova temporada sob o comando de Leeroy Echteld. Jizz Hornkamp também aparece como uma boa opção de reserva.