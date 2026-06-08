Dois craques do Marrocos vão perder o confronto decisivo contra o Brasil na Copa do Mundo

Noussair Mazraoui não estará disponível para a primeira partida da Copa do Mundo entre Marrocos e Brasil, segundo informou o jornalista marroquino Amine Bourik. A lesão de Abde Ezzalzouli é ainda mais preocupante.

No domingo à noite, o Marrocos disputou um amistoso contra a Noruega (1 a 1). Aos 29 minutos, Mazraoui sofreu uma lesão grave. Ele teve que deixar o campo devido a uma lesão no ombro.

Segundo Bourik, o zagueiro do Manchester United ficará fora dos gramados por dez dias. Isso é uma má notícia para o Marrocos, já que o confronto com o Brasil está marcado para daqui a seis dias.

A lesão de Ezzalzouli é ainda mais grave, garante o jornalista. Há grande preocupação em relação a ele. Ainda não se sabe exatamente por quanto tempo o atacante do Real Betis ficará fora dos gramados.

Outras fontes do Marrocos informaram na manhã de segunda-feira que Ezzalzouli sofreu uma grave lesão no joelho. O ponta-esquerda ficaria fora dos gramados por “três a quatro semanas”.

Marrocos enfrenta o Brasil em 14 de junho, na primeira partida da fase de grupos do torneio. Em seguida, estão agendados os confrontos contra a Escócia e o Haiti, respectivamente em 20 e 25 de junho.