Dois clubes holandeses querem contratar Mats Deijl do Feyenoord

O FC Utrecht está interessado em Mats Deijl, segundo informa no X o observador do Utrecht Edjeuitnoord, que costuma ser muito confiável. O lateral-direito poderá deixar o Feyenoord neste verão.

Deijl foi contratado no inverno passado para preencher a lacuna na lateral-direita. Ele foi transferido do Go Ahead Eagles por algumas centenas de milhares.

No entanto, ele nem sempre conseguiu convencer em campo, o que levou o time de Roterdã a colocá-lo à venda. O FC Utrecht, porém, não é o único clube interessado.

Deijl também pode contar com interesse vindo da Frísia. O Sc Heerenveen o vê como um possível sucessor de Olivier Braude. O clube já está se preparando para uma possível saída.

No total, Deijl disputou até agora apenas quatorze partidas oficiais pelo Feyenoord. Ele não marcou nenhum gol, mas deu duas assistências.

O FC Utrecht já conta com dois laterais-direitos: Siebe Horemans e Niklas Vesterlund. É possível que um dos dois venha a deixar a cidade de Utrecht ainda neste verão.