"Dois anos após sua saída, Toni Kroos está prestes a retornar ao Real Madrid"

Toni Kroos vai retornar ao Real Madrid, segundo informa o jornal espanhol Diario AS. O ex-meio-campista assumirá uma função na diretoria. Ainda não está claro exatamente qual será essa função.

Após anos de serviço em Madri, o meio-campista alemão tornou-se um ícone do clube. Em dez anos, Kroos disputou 465 partidas, nas quais deu 99 assistências e marcou 28 gols. Agora, ele poderá retornar na próxima temporada ao clube do qual se despediu do futebol profissional há dois anos.

Com o Real Madrid, Kroos conquistou sucesso após sucesso. Ele venceu cinco vezes a Liga dos Campeões e foi quatro vezes campeão nacional. Também conquistou a Copa del Rey em várias ocasiões e levou para casa a Supercopa da UEFA quatro vezes.

Em 2024, o meio-campista se despediu do gigante espanhol e, com isso, também do futebol profissional. O alemão, hoje com 36 anos, ainda mora em Madri e fundou sua própria academia de futebol nos arredores da capital.

Segundo o veículo de comunicação espanhol, a relação com a diretoria madrilenha sempre foi boa. O presidente Florentino Pérez é justamente quem tomou a iniciativa para concretizar o retorno do ícone do clube.

Internamente, segundo o jornal, já estão em andamento intensas discussões sobre os detalhes do retorno, mas a decisão de que o jogador com 114 partidas pela seleção nacional volte já está tomada, segundo o Diario AS.

O Real Madrid está passando por um momento difícil. As críticas ao estilo de jogo e ao desempenho da equipe vêm aumentando, e também internamente há um clima de inquietação já há algum tempo. Os Blancos viram o FC Barcelona abrir vantagem na disputa pelo título neste fim de semana e, também na Liga dos Campeões, o atual segundo colocado da La Liga enfrenta uma tarefa difícil — mas certamente não impossível. O time precisa reverter uma desvantagem de 1 a 2 contra o Bayern de Munique na Alemanha. A partida está marcada para a próxima quarta-feira.