Bryan Mbeumo colocou o Manchester United em vantagem por 1 a 0 contra o Tottenham Hotspur aos 73 minutos da partida de sábado à tarde. Aos 78, Rodrigo Bentancur, do Tottenham, recebeu cartão vermelho por dar uma cabeçada em Luke Shaw. Tudo indicava que o United conquistaria uma vitória para aliviar a pressão, mas Dominic Solanke marcou o gol de empate do Tottenham aos 90+2.

A torcida do United vaiou os próprios jogadores tanto na saída para o intervalo quanto após o apito final. "Quando as coisas não saem exatamente como planejado, às vezes consigo entender essa reação", disse o técnico do United, Michael Carrick. "É claro que dói, e dói muito. Não é uma experiência agradável, mas às vezes é preciso passar por isso."

Após seis rodadas, os Red Devils ocupam a 12ª posição na tabela da Premier League, com apenas seis pontos. É o pior início de temporada do clube em exatos 40 anos.

O que vem pela frente para o Manchester United?

Considerando todas as competições, o United não venceu nenhum dos últimos quatro jogos. Nesse período, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Brighton & Hove Albion. Ao todo, conquistou apenas duas vitórias nos oito jogos oficiais disputados até agora: contra o recém-promovido Ipswich Town, na Premier League, e contra o azarão azerbaijano FK Sabah, na Champions League. Outro dado chama a atenção: os Red Devils não venceram nenhum dos últimos três jogos que terminaram em superioridade numérica.

Próximas partidas ATM Liga dos Campeões 15:00 MUN

Na terça-feira, o United terá pela frente a tarefa provavelmente mais difícil da temporada até agora: enfrentará o Atlético de Madrid fora de casa pela Champions League. Embora já tenham começado na Inglaterra as discussões sobre uma possível troca de técnico, Carrick ainda conta com a confiança da diretoria do clube.

O técnico de 45 anos assumiu o cargo inicialmente de forma interina em meados de janeiro, após a demissão de Ruben Amorim. Graças a uma forte campanha no segundo turno, levou o United ao terceiro lugar e garantiu com tranquilidade a vaga na Champions League. Em maio, assinou um contrato como técnico principal até 2028.