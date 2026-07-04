Documentos atrasados... Como as demoras nos trâmites impediram a participação de Haitham Hassan na Copa do Mundo?

As dúvidas que cercavam a ausência de Haitham Hassan nas partidas da seleção egípcia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foram dissipadas depois que Hossam Hassan, técnico dos Faraós, detalhes dos bastidores do atraso na participação do jogador, confirmando que o motivo não foi técnico, mas sim relacionado a questões internas e procedimentos administrativos que impediram sua participação nas três primeiras partidas.

Hossam Hassan falou durante a coletiva de imprensa após o confronto contra a Austrália sobre a ausência de Haitham Hassan nas partidas da fase de grupos e, ao responder a uma pergunta sobre a não participação do jogador, disse: “Tenho muita confiança em Haitham Hassan e não posso falar sobre o motivo de sua não participação”.

Ele acrescentou: “Isso se deve à existência de algumas questões internas que não posso abordar, pois alguns trâmites burocráticos causaram o atraso em sua participação. Percebemos a rapidez com que Haitham Hassan se integrou à equipe; o jogador se juntou à seleção há poucos meses e é considerado uma grande aquisição para o futuro da seleção egípcia”.

Reportagens da mídia indicaram que o motivo do atraso na participação de Haitham Hassan se deve a uma crise administrativa relacionada à sua anterior representação pela seleção juvenil da França, já que a diretoria da seleção egípcia precisava concluir os trâmites de atualização dos dados do jogador no sistema da Federação Internacional de Futebol (FIFA), comprovando a mudança de sua filiação internacional para a seleção do Egito.

Os relatos esclareceram que o atraso na conclusão desses trâmites antes do início do torneio impediu que o jogador fosse inscrito de forma a permitir sua participação nas partidas da fase de grupos, antes que a crise administrativa fosse resolvida posteriormente, tornando-o disponível para atuar pela seleção.

Haitham Hassan fez sua estreia com a camisa da seleção egípcia na partida contra a Austrália, após entrar como reserva no segundo tempo, e apresentou um desempenho notável que recebeu amplos elogios da torcida egípcia. Ele também formou uma dupla de ataque impressionante com o capitão da seleção, Mohamed Salah, e a dupla conseguiu ameaçar o gol da seleção australiana em mais de uma ocasião.

A seleção egípcia garantiu a classificação após vencer a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após o término do tempo regulamentar e da prorrogação com um empate em 1 a 1, na partida disputada no estádio de Dallas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.