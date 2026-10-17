O Al Ahly entra em campo contra o Kitara, de Uganda, com diversas alterações em sua escalação, depois que o marroquino Hossein Amouta decidiu promover 7 mudanças em relação ao time que disputou o clássico contra o Zamalek, partida encerrada com vitória do Vermelho por 2 a 0.

Amouta anunciou a escalação do Al Ahly para o duelo com o Kitara no estádio de Hoima, em Uganda, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa da Confederação Africana.

Mohamed El Shenawy defende o gol do Al Ahly, enquanto Achraf Dari comanda a linha defensiva pela terceira partida consecutiva, ao lado de Yasser Marei. Akram Tawfik ocupa a lateral direita e Karim Fouad, o setor esquerdo.

No meio-campo, Amouta aposta no trio Marwan Attia, Omar El Saei e Mohamed Magdy Afsha, enquanto o ataque é liderado por Hussein El Shahat, Taher Mohamed e Mounsef Bakrar.

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A seguir, a escalação do Al Ahly contra o Kitara:

- Goleiro: Mohamed El Shenawy.

- Defesa: Akram Tawfik, Yasser Marei, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Meio-campo: Marwan Attia, Omar El Saei, Mohamed Magdy Afsha.

- Ataque: Hussein El Shahat, Taher Mohamed, Mounsef Bakrar.

O Al Ahly havia se classificado diretamente para a fase de 32, enquanto o Kitara, de Uganda, chegou à segunda fase preliminar após superar o Mogadishu City, da Somália, pelo placar agregado de 6 a 2 nas partidas de ida e volta, com vitórias por 2 a 1 na ida e 4 a 1 na volta.