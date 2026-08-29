O Ajax vai se reforçar com Sofyan Amrabat, informa Fabrizio Romano. O meio-campista, de 30 anos, está atualmente sem clube, depois de rescindir seu contrato com o Fenerbahçe.

Amrabat também teria em mãos uma proposta atraente de um clube não identificado de LaLiga, mas optou pelo Ajax. O Ajax já procura há mais tempo um novo volante para o meio-campo. No momento, Youri Regeer e Jorthy Mokio são as únicas opções do técnico Míchel.

Segundo Romano, Amrabat já tem acordo pessoal com o Ajax. O jornalista da Voetbal International Tim van Duijn, por outro lado, informa no X que ainda não está tudo fechado, mas que “vai na direção certa”.

Amrabat atuou pelo Feyenoord na temporada 2017/18 e disputou 33 partidas oficiais pelos rotterdammers naquele período.

O marroquino, com 78 partidas pela seleção, traz enorme experiência. Ele tem passagens por clubes como Manchester United e Fiorentina e disputou 45 jogos com a camisa do Fenerbahçe.

Mike Verweij, setorista do Ajax no De Telegraaf, informa que o meio-campista vai assinar por duas temporadas em Amsterdã.