O francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, destruiu as lendas do futebol francês após marcar mais um gol na Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid recebeu o RB Leipzig nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 83 minutos de jogo, Mbappé marcou o terceiro gol do Real Madrid, após receber um passe de Yan Diomande dentro da área, antes de mandá-la para o fundo das redes com um chute preciso.

Este gol se tornou o de número 25 marcado por Mbappé com o Real Madrid durante o ano de 2026, conforme revelou a rede "Stats Foot".

De acordo com a mesma rede, Mbappé se tornou o primeiro jogador francês a marcar pelo menos 25 gols, por uma equipe das cinco grandes ligas, ao longo de 10 anos consecutivos.

Mbappé iniciou essa trajetória marcante em 2017, quando era jogador do clube francês Monaco, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain no verão daquele mesmo ano.

O craque francês completou essa série notável em seus seis anos seguintes com o Paris Saint-Germain, antes de fazer o mesmo pelo terceiro ano consecutivo com o Real Madrid.