"Do mais alto nível": De Zerbi coloca Marmoush em um patamar especial

O atacante egípcio Omar Marmoush se prepara para disputar seus primeiros jogos com a camisa do Tottenham Hotspur, após receber grandes elogios de seu treinador italiano Roberto De Zerbi, que confirmou a prontidão do jogador para atuar diante do Newcastle, em um confronto no qual o clube londrino espera superar o início catastrófico da temporada.

Marmoush se juntou ao Tottenham vindo do Manchester City por empréstimo até o fim da temporada, com a possibilidade de uma contratação em definitivo, antes de De Zerbi lhe dedicar um elogio especial durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, ressaltando sua confiança na capacidade do jogador de oferecer soluções ofensivas adicionais para a equipe.

O treinador italiano afirmou: "Ele é um jogador incrível, todos nós no clube o adoramos e esperamos que mostre suas qualidades conosco, e ele pode oferecer mais soluções no ataque", indicando que a equipe precisava de um jogador com as características do atacante egípcio.

De Zerbi acrescentou: "Precisamos de um jogador como ele, que sabe marcar e controlar bem a bola, tem velocidade e possui um enorme potencial. Estamos muito felizes com sua chegada, assim como com a de Savinho, pois ambos são de altíssimo nível".

A possível estreia de Marmoush acontece em um confronto que carrega lembranças especiais para ele, depois de ter se acostumado a brilhar diante do Newcastle durante sua passagem pelo Manchester City, onde marcou 7 gols em 5 jogos contra a equipe, o que dá ao atacante egípcio uma oportunidade ideal de se apresentar à torcida do Tottenham logo na primeira partida.

O Tottenham precisa muito desse impacto ofensivo, após sofrer um duro golpe na abertura de sua caminhada na Premier League, com a derrota diante do Brentford (3 a 0), apesar dos grandes gastos feitos pela diretoria do clube durante a janela de transferências.

E com esse início difícil, De Zerbi deposita grandes esperanças no novo reforço egípcio, que possui velocidade, capacidade de finalização e movimentação ofensiva, na tentativa de recolocar o Tottenham no caminho certo.