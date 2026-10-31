Os ecos da pesada derrota sofrida pelo Al-Ahli no clássico contra o Al-Shabab ainda projetam sombra sobre o Campeonato Saudita.

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita.

Um dos destaques daquela partida foi o atacante brasileiro Ricardo Mathias, que marcou o primeiro gol do Al-Shabab após apenas 66 segundos, depois de roubar a bola de Ryan Hamed, zagueiro do Al-Ahli, e colocá-la nas redes do goleiro Abdulrahman Al-Sanbi.

Mathias também marcou o quarto gol da equipe da capital aos 48 minutos, depois de desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento do ponta belga Yannick Carrasco.

É verdade que o atacante brasileiro marcou dois gols, mas ele participou de outros dois; o primeiro marcado por Carrasco em uma cobrança de falta que ele próprio provocou, depois de bater uma bola que Al-Sanbi defendeu com a mão fora da área, sendo expulso de forma direta.

O jovem atacante também conseguiu um pênalti, após ser derrubado dentro da área, com o atacante colombiano Roger Martínez marcando dele o terceiro gol do Al-Shabab.

O curioso é que Mathias fez tudo isso estando ligado ao Al-Ahli, já que foi transferido do clube para o Al-Shabab durante a última janela de transferências de verão, por empréstimo de uma temporada.

O atacante brasileiro chegou ao Al-Ahli vindo do Internacional em janeiro do ano passado, mas só atuou pela equipe principal em 6 partidas, nas quais não marcou nenhum gol.

Apesar disso, Mathias mostrou boa capacidade durante sua participação com a equipe sub-21 do Al-Ahli na última temporada do campeonato Joy de elite, marcando 4 gols nas últimas 4 rodadas, mesmo que a equipe não estivesse passando por seu melhor momento.

No entanto, o Al-Ahli não deu atenção a esses sinais, e não concedeu ao seu atacante brasileiro a oportunidade de aparecer pela equipe principal, para que fosse uma alternativa ao atacante inglês Ivan Toney em caso de ausência, como aconteceu diante do Al-Shabab.

E o Al-Ahli decidiu abrir mão de Ricardo Mathias, que acabou assinando ele mesmo sua pesada derrota no Campeonato Saudita, ao marcar dois gols, com os quais elevou seu total de gols pelo Al-Shabab para 4, mesmo tendo disputado apenas 5 partidas pelo clube.

Vale lembrar que o Al-Ahli tem a oportunidade de corrigir sua situação, já que o jogador de 20 anos retornará às suas fileiras durante a próxima janela de transferências de verão, após o fim de seu empréstimo com o Al-Shabab no término da atual temporada.