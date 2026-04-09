Os árbitros Mahmoud Ashour, do Egito, e Abdullah Al-Shehri, da Arábia Saudita, viveram 48 horas extremamente emocionantes, nas quais passaram do inferno da ira da torcida para o paraíso de participar da Copa do Mundo de 2026.

As federações de futebol do Egito e da Arábia Saudita anunciaram hoje, quinta-feira, a escolha de uma equipe de arbitragem de cada país para conduzir as partidas da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México no próximo verão.

A equipe de arbitragem saudita incluiu o árbitro principal Khaled Al-Taris, o árbitro assistente Mohammed Al-Abkari e o árbitro de vídeo Abdullah Al-Shehri.

Por outro lado, a equipe de arbitragem egípcia inclui Amin Omar como árbitro de campo, Mahmoud Abu Al-Raghal e Ahmed Hossam Taha como árbitros assistentes, além de Mahmoud Ashour como árbitro de vídeo.

O curioso é que os dois árbitros de vídeo selecionados estavam entre as figuras mais controversas recentemente nas ligas egípcia e saudita, devido a algumas decisões arbitrais.

Leia também: O apito saudita volta à Copa do Mundo após 16 anos... e uma presença histórica do Egito

Mahmoud Ashour foi o árbitro de vídeo na partida entre Al-Ahly e Ceramica Cleopatra, na terça-feira passada, pela primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio, que terminou em empate positivo por 1 a 1.

A partida testemunhou uma situação controversa, quando a bola bateu na mão de Ahmed Hani, lateral do Ceramica Cleopatra, dentro da área, nos acréscimos, e o árbitro Mahmoud Wafa se recusou a marcar pênalti a favor do Al Ahly.

Embora Mahmoud Ashour tenha chamado Wafa para rever a jogada, este manteve sua decisão, o que provocou a ira do Al-Ahly, que divulgou um comunicado contundente exigindo que fosse ouvida a conversa entre os árbitros de campo e o árbitro de vídeo.

Vinte e quatro horas depois, Abdullah Al-Shahri foi o árbitro de vídeo na partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma’ah, na 29ª rodada da Liga Roshen, que também terminou empatada em 1 a 1.

Al-Shahri foi alvo de críticas generalizadas por ter sido chamado pelo árbitro de campo, Mohammed Al-Sama’il, para anular um pênalti marcado a favor do Al-Ahli no primeiro tempo, e por não ter sido chamado para analisar outro pênalti não marcado a favor da mesma equipe no segundo tempo.

Leia também: Em vídeo... Especialista em arbitragem prevê punição histórica para o árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Fayha

Após críticas generalizadas que os dois árbitros enfrentaram ao longo de cerca de 48 horas, o cenário mudou completamente depois que eles foram escolhidos para arbitrar na Copa do Mundo, em um evento histórico para os dois países.

Esta será a primeira vez que árbitros sauditas atuam na Copa do Mundo em 16 anos, mais precisamente desde a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Por outro lado, será a primeira vez na história que uma equipe completa de árbitros do Egito será selecionada para arbitrar partidas na Copa do Mundo.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 terá início no próximo dia 11 de junho e se estenderá até a final, em 19 de julho, com a participação de 48 seleções, entre as quais oito seleções árabes pela primeira vez na história do torneio.