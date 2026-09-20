Harry Kane estava em clima de festa. "Isso", assegurou ele, "deveria ser um fim de semana divertido." Mas o recordista de gols estava longe de ser o único para quem a tradicional ida do Bayern de Munique à Oktoberfest caiu como uma luva. Antes da pausa para jogos de seleções começar, o domingo à tarde foi, antes de mais nada, de comemoração. Motivos para isso não faltaram depois da chuva de gols contra o Union Berlin (7 a 0).

O fato de os muniquenses serem, por enquanto, apenas os vice-líderes, atrás do Borussia Dortmund? Isso pode ser resolvido no mais tardar no duelo de 31 de outubro. "Estamos totalmente tranquilos", disse o chefe do clube, Jan-Christian Dreesen, sobre isso durante a visita à Oktoberfest: "Estamos completamente tranquilos com isso. Somos os perseguidores do Dortmund e vamos caçá-los." Depois de um 7 a 0, acrescentou o patrono do clube, Uli Hoeneß, por ora "está tudo bem".

Pronto para comemorar não estava apenas Kane, que em seu 98º jogo de Bundesliga, com dois gols, alcançou a marca de 100 em tempo recorde e agora soma 101. Jamal Musiala também estava de ótimo humor, e contra a equipe de Köpenick ele conseguiu o "Anstich" (18'). "Estou me sentindo muito bem", garantiu ele, visivelmente feliz, após sua primeira atuação de 90 minutos desde março, e acrescentou: "Estou ansioso pelo que vem por aí." Isso valia em primeiro lugar para sua viagem à seleção alemã no domingo à noite, para Herzogenaurach.

O que Michel Olise estava usando na Oktoberfest?

O principal responsável pelo espetáculo antes da pausa para jogos de seleções foi, mais uma vez, o homem para quem festejar parece ser algo desagradável, ao menos em público. Michael Olise marcou pela primeira vez um hat-trick pelo Bayern de Munique, o que, claro, expressava de forma apenas insuficiente o quão grandiosa foi novamente sua atuação. "Ele é um superjogador", elogiou Musiala. Sim, emendou Kane, "ele é um jogador impressionante", mas não só isso: "Ele tem um caráter tão bom."

E Olise não seria Olise se também na Oktoberfest não tivesse feito uma aparição bastante curiosa. Ele usava o traje bávaro obrigatório na edição FC Bayern München, mas o combinou com um gorro azul-smurf com uma cruz lilás. Além disso, deixou o cabelo cair sobre o rosto, de modo que muito pouco dele ficava visível.

Seja como for. No Bayern de Munique, eles aceitam Olise como ele é. Nem mesmo o técnico Vincent Kompany, que em geral não é dado a rompantes, pôde deixar de elogiar o francês supostamente tão sem emoção. É o "pacote completo", disse ele, o que tanto o impressiona em Olise. "Não é só o jogador de futebol" que o encanta, "mas também como ele é como pessoa". Em campo, acrescentou Kompany, "ele segue sua linha, já joga nesse nível há quase dois anos e meio". E esse nível, enfatizou Musiala, "é excepcional".





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Por isso Vincent Kompany gosta da Oktoberfest

Como o reforço Ismael Saibari também marcou pela primeira vez pelos muniquenses após entrar como ponta esquerda, e Serge Gnabry fez seu retorno a tempo da Data Fifa, o diretor esportivo Max Eberl estava, não por último, de excelente humor. "Acho que não poderia estar correndo melhor", disse ele, e ressaltou: "Queríamos entrar na pausa para jogos de seleções com um resultado impressionante. Conseguimos isso."

Até mesmo Kompany, que normalmente parece tão controlado, mal conseguiu esconder o quanto a Oktoberfest lhe cai bem, sobretudo porque ele poderá aproveitá-la de verdade por causa da pausa para jogos de seleções. "Eu quero ir para lá", disse ele, "porque é um bom momento com família e amigos. Quero simplesmente fazer algo normal." O próximo período, inicialmente com menos trabalho, lhe dará "energia extra": "E então virá o foco total na próxima fase."

Afinal, o objetivo é ganhar uma tríplice coroa.