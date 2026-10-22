Do exílio ao auge do brilho: como Maresca constrangeu Guardiola com a carta Foden?

Uma reportagem da imprensa inglesa afirmou, nesta quinta-feira, que Phil Foden passou de preterido na temporada passada, sob o comando de Pep Guardiola e ausente da Copa do Mundo, a estrela de destaque nesta temporada.

O jornal "As" publicou uma reportagem sobre a grande transformação na trajetória do jogador inglês, com o título: "Foden expõe Guardiola".

Foden afirmou, após a goleada do Manchester City sobre o AEK Atenas (5 a 1), na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa: "Eu realmente me diverti".

O inglês marcou três gols e deu uma assistência para Cherki, além de ter desempenhado papel central no retorno da equipe ao caminho das vitórias na mais importante competição europeia de clubes.

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Foden atuou na posição de falso nove, função em que o filho de Manchester se sentiu à vontade.





O jogador inglês explicou: "Ainda tenho um longo caminho pela frente para alcançar o meu melhor nível, mas estou indo na direção certa, e marcar gols sempre me ajuda".

O atacante também recebeu elogios do seu treinador em uma coletiva de imprensa, na qual Maresca disse que o considera um dos melhores jogadores ingleses.

E prosseguiu: "Ele não esteve no seu melhor momento ao longo das duas ou três últimas temporadas, por diversas razões, mas eu sei o quanto ele é bom e tento ajudá-lo. Tenho certeza de que ele será um acréscimo valioso para nós nesta temporada".

Foden voltou no momento exato, já que não há um substituto natural para Haaland, e uma das opções que Maresca estuda para suprir a ausência do norueguês, Semenyo, ficará fora por oito semanas.

Foden havia retornado ao time diante do Ipswich Town na última partida, marcando o seu primeiro gol em dez meses, encerrando assim o seu jejum de gols, tendo marcado quatro gols nos seus últimos dois jogos.

No Etihad Stadium, Foden é considerado um grande astro. E ainda mais do que isso, porque ele é de Manchester, formado na academia de base e torcedor fiel do Manchester City desde a mais tenra idade. "Ele é um dos nossos", é o que gritam os torcedores fiéis à cor azul-celeste enquanto Foden brilha pelo campo com a bola grudada no seu pé esquerdo.

Foden fora dos planos de Guardiola

Isso vem depois de o seu brilho ter diminuído nas últimas temporadas, de uma promessa a um jogador esquecido. Do melhor jogador da Premier League a um atleta de quem Guardiola abriu mão.

Seu desempenho caiu, sua influência minguou e ele acabou sendo cortado da lista de Tuchel para a Copa do Mundo no último verão.

E foi obrigado a assistir aos jogos de casa. Ainda assim, Foden permanece otimista. Se mantiver o nível que apresentou nas duas últimas partidas, suas chances de voltar a representar a seleção do seu país aumentarão.

Tudo o que ele precisa é provar que a sua forte volta é permanente, e não apenas o resultado de duas boas partidas.